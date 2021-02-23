Hayat salgın yokmuşçasına yaşanıyor

Kısmen açılma kararı alınsa da pandemi devam ediyor ancak dışarda hayat salgın yokmuşcasına yaşanıyor.

Bu fotoğraflar Lefkoşa’da çekildi.. Genç kesimin yoğunlukla gittiği bir cafenin önünde Taksim Sahası’nın üzerinde bir nokta.

Yan yana cafe ve barlar var… Her ne kadar buralar sadece paket servis yapılıyor olsa da gençlerin bir araya gelmede gösterdiği duyarsızlık dikkat çekiyor.

Pandemi yokmuşcasına gençler arkadaşlarıyla birlikte sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak güneşli havanın tadını hisarın üzerinde çıkarıyor.

Oysa uzmanlar tam da bu gibi sosyal ortamların yaratılmaması gerektiği üzerinde duruyor.

KAYNAK SES KIBRIS