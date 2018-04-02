Hayri Orçan: "Tatlısu adrenalin sporlarının merkezi olacak"

Havadis'ten Duygu Alan'ın haberine göre, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, görevi devraldığı 2002 yılından bu yana birçok alanda yatırım yaptıklarını bölgeye kültürel ve ekonomik anlamda katkı sağlayan onlarca projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Temmuz 2018’de yapılması planlanan yerel seçimlerde belediye başkanlığına aday olduğunu açıklayan Orçan, atılacak yeni adımlar, hayata geçirilmesi hedeflenen projelerle Tatlısu’nun turizm açısından parlayan bir yıldız olmaya devam edeceğini söyledi.

Bölgeyi geçtiğimiz yıl ziyaret eden turist sayısının 70 bin olduğunu söyleyen Orçan bu yıl ki hedeflerinin 80 bin turist olduğunu ifade etti.

Hayri Orçan, “Tatlısu’da modelimiz Şirince, Alaçatı modelidir” dedi, “Önümüzdeki dönem hayata geçireceğimiz yeni projelerle Tatlısu adrenalin sporlarının merkezi olacak” diye konuştu.

Soru: Tatlısu Belediyesi borçsuz belediyelerden biri. Görevi devraldığınızda belediyenin mali yapısı neydi, bugünkü mali yapı nedir?

Orçan: 2002’de görevi devraldığımda 5 çalışanı olan fazla bir borcu olmayan ancak araç gereci yetersiz, sadece temel hizmetlerin verilmeye çalışıldığı bir yapıdaydı. Benden önceki belediye başkanına bu noktada teşekkür ederim. Borç batağında bir belediye bırakmamış olması önemliydi. Tatlısu, 2002 yılında ağır altyapı sorunları olan, ulaşımın olmadığı, telefon hatlarının bile yetersiz olduğu, bakır teller üzerinden iletişim sağlanan bir bölgeydi.

“Birçok alanda yatırım yaptık”

2003 yılında tüm şehrin su altyapısını yenileyerek AB standartlarına getirdik. Halı saha projesini ve açık hava fitnesin da içerinde olduğu çocuk oyun parkı projesini hayata geçirdik. 2004 yılında tüm köy içi yollarını asfaltladık. Diğer mahallelerdeki eksiklikler de 2005 yılında tamamlandı. Buna paralel kaldırım çalışmaları da yapıldı. Köyün harabe bir görüntüsü vardı. Yıkık, dökük ve harabe durumda olan binalar arsalar temizlendi, o görüntü ortadan kaldırıldı. Küçük araçların dahi girmekte zorlandığı çok dar olan ara sokaklar vatandaş ile karşılıklı anlaşarak genişletildi.

“İkinci dönemde sosyal projelere ağırlık verdik”

İkinci dönemde daha çok sosyal projelere ağırlık verdik. İlk olarak gençlerin atıl zamanlarını değerlendirmesi ve kültürümüzün yaşatılabilmesi amacı ile bir Halk Dansları ekibi oluşturduk ve çalışmalarına başladı. Kadınların iş gücünü değerlendirmek hem de Kıbrıs Türk Kültürünü yaşatmak adına Halk Eğitim Merkezi kurduk. Bugüne kadar da 65 kadın hem ekonomiye kazandırıldı hem de orada bir sosyal ortam oluştu. Kültürel geziler yaptık, yaşlıların sorunlarının çözümlerine yönelik projeler ürettik. Hem halkın ücretsiz bir şekilde denizden faydalanabilmesi hem de bölgeye turizm yatırımlarını teşvik etmek için TC Büyükelçiliği finansmanlığında Zambak Tatil Köyü projesini hayata geçirdik. Şuanda orada 12 kadrolu çalışanı var. Gençlerin hem boş zamanlarını değerlendirmeleri sağlamak hem de ekonomiye kazandırmak adına yaz aylarında da üniversite öğrencilerini veya üniversite öğrencisi adaylarını Zambak Tatil Köyü’nde istihdam ediyoruz. Başarılı olan her bir öğrencimize her dönem için 500 TL maddi katkı yaparak onları başarıya teşvik etmeye çabalıyoruz. Tatlısu İlkokulu şuanda örnek gösterilebilecek okulların başında geliyor. Altyapı eksiği yok, sınıflar yenilendi, tadilatı yapıldı, çevre düzenlemesi yapıldı, 2 çocuk parkı yapıldı. 4 yaş gurubunda bir yardımcı abla ihtiyacını Okul Aile Birliği’nin de katkısı ile giderdik. 2006 yılından bu yana da ücretsiz öğrenci servisi hizmetimiz var. Tüm bunlar da aslında gençlere ve eğitime verdiğimiz önemin bir ifadesidir.

“Çalışanlarımız masraflarını yaptıkları iş ile karşılıyorlar”

2006-2007 yıllarında beton parke fabrikası kurduk. Hem bölgenin hem de belediyenin ihtiyacını karşılıyor hem de diğer bölgelerden talep olması halinde ticari bir kuruluş olarak çalışıyor. Orada da 6 personel istihdamımız oldu. İstihdam 5’ten 46’ya çıktı ama prensip olarak hep şunu benimsedik yaptığımız bütün projelere baktığınızda asfalt hariç kendi personelimizle çalıştık. Çalışanlarımızı verimli bir şekilde kullanıyoruz ve masraflarını kendi yaptıkları iş ile karşılıyorlar. TC Büyükelçiliği’nden aldığımız yardımları ihale etmiyoruz, kendi personelimizi çalıştırarak belediye bütçesine aktarıyoruz. Böylece hem istihdam yaratıyor hem de kaynakları rantabl kullanıyoruz. Belediye binası da örnektir. Yüzde 85 oranında öz kaynaklarımızdan finanse ettiğimiz bir projedir. Kalıp ve demir işçiliği hariç işçiliğin tamamı belediyemiz çalışı tarafından yapıldı. Kardeş belediyelerimiz Tarsus ve Altınova belediyelerinin de bu projeye küçük katkıları oldu. Bu vesile ile her iki belediye yönetimine de teşekkür ediyorum.

“Festivallerimiz sosyal hayatın parçası haline geldi”

Üçüncü dönemde Zambak Tatil Köyü’nün son etabı tamamlandı. ‘Belediyeler standart hizmetlerinin yanı sıra sosyal projeler yapmalı’ dedik, onu da yaptık. Her yıl Anneler Günü’nde isteyen anneleri Türkiye’ye gezi turlarına götürüyoruz. Yaşlılarımıza ülke içerisinde kültür gezisi düzenliyoruz. Festivallerimiz ayrı bir sosyal hayatın parçası haline geldi. Bölgede önemli sayıda üçüncü ülke vatandaşları var. 1459 vatandaş nüfus varken 1250 civarında sürekli yaşayan üçüncü ülke uyruklu insanlarımız var. Bu rakam yaz aylarında 5000’lere çıkıyor. Bunların da bu sosyal projelere katılmalarını sağlamak adına girişimlerimiz var. Büyük bir kesimi burada yaşamaktan çok mutlular. Vergilerini düzenli ödeyen hizmeti de sonuna kadar almaya hak eden kişilerdir. Tatlısu halkı ile de bütünleşmiş durumdalar.

Soru: Vatandaşın sorumluluğunu yerine getirme noktasında sorun yaşanıyor mu? Yerel gelirlerden belediyeler için ayrılan payın nüfusa göre verilenmesi konusundaki yorumunuz nedir?

Orçan: Tatlısu Belediyesi’nde tahsilat oranı yüzde 95’lerde. Tatlısu’da yaşayan halk sorumluluğunu biliyor. Bu anlamda hepsine teşekkür ediyorum. Vatandaş sorumluluğunu biliyor, belediye yönetimi, meclis üyeleri ve çalışanlar bu vergileri doğru bir şekilde kullanarak hizmete dönüştürüyor. Çalışanlarımız kendilerine verilen görevi verimliliği yüzde 85’in üzerine çıkararak yapıyor. Bu işin dördüncü saç ayağı ise hükümettir. Ama bu dördüncü saç ayağı kırık. Devlet, yerel gelirlerden belediyeler için ayrılan payı yurttaş nüfusuna göre veriyor, bu payın dağıtılmasında haksızlık yapıyor. Tek kriter nüfus olmamalıdır. Yerel gelirlerden belediyelere ayrılan payın yüzde 70’i nüfus ana kriter olarak uygulanmalı, yüzde 20’si bölgenin gelişmişlik endeksine bakılarak verilmeli, yüzde 10’u da nüfusu 5 binin altında olan ve kırsalda, yerel gelir imkanı zayıf olan, yatırımın olmadığı belediyelere nüfusu oranında dağıtılmalıdır. Hak ve adalet bunu gerektirir. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde de bu sistem uygulanıyor.

Soru: Belediye Başkanlığına adaysınız… İleriye dönük hedefleriniz nelerdir?

Orçan: Altyapının yüzde 95’i tamamladık asfaltı olmayan sokak kalmadı. Kaldırımlarla ilgili küçük eksikliklerimiz var. Bu görev süremiz dolana kadar da onları tamamlamaya çalışacağım. Yeni projelere ağırlık veriyoruz. 4’üncü dönemde yine ekonomiyi canlandıracak projeler üzerinde çalışacağız. Yerel yönetimler sadece standart hizmet veren kurumlar olmamalıdır. Hükümete de bu noktada çağrım şu; yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarının arttırılması halinde belediyeler hem bölgenin ekonomik olarak da gelişimlerine katkı sağlayabilir hem de bana göre hükümetlerin yükünü alır. Belediyeler Yasası’ndaki değişikliklerin süratle yapılması gereklidir.

“Tatlısu adrenalin sporlarının merkezi olacak”

Son dönemde yine ekonomik gelişmeye ağırlık verdik. Minia Kıbrıs’ın olduğu yerdeki Kiliseyi restore ettik. Kilisenin içerisini müze yaptık. Türkiye’de bir mimar ile tanıştık ve kilisenin olduğu yere Minia Kıbrıs yaptık. Bölgemize 30-35 bin turist getirmeyi hedefliyorduk. Müzeyi açtığımız ilk yıl 15 bin 300 ziyaretçi geldi geçtiğimiz yıl bu sayı 70 bine çıktı. Bu yılki turist hedefimiz 80 bin. Minia Kıbrıs Kıbrıs’ın simgesi haline geldi.

Ülkenin ilk yerleşim yeri olan Çiftlikdüzü bölgesindeki kazıya maddi manevi büyük destek veriyoruz. Burada bir ilki daha ülkemizde gerçekleştireceğiz. Evlerin modelleri, ortaya çıktı. Proje son aşamada, orada 13 evi projelendirdik. Orada köyü kuracağız. Müze yapılacak. Gelen ziyaretçilere orada yerel ürünlerin satışı yapılacak, Pazar yeri oluşturulacak. Yine oraya Arkeolojik Araştırma Merkezi kuracağız.

Dünya çapında bir proje olacak. Tatlısu merkezde, ana cadde üzerindeki eski tarihi binaların restore edilmesi ile çalışmalarımızı bu yıl başlatıyoruz. Proje ve finansmanı hazır. Tarihi un değirmenlerinin restorasyonu tamamlandı. Hedef halkın tamamına dokunacak projeleri hayata geçirmektir.

Önümüzdeki dönem köy içi pansiyonculuğu geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu da ekonomiyi topyekun kalkındıracak bir projedir. Tatlısu’da modelimiz Şirince, Alaçatı modelidir. Bölgeye yılda 3-5 bin arası bisikletçi getirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda bir bisiklet parkuru projemiz var. Bu projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Tatlısu turizm açısından parlayan yıldız olmaya devam edecek. Tatlısu adrenalin sporlarının merkezi olacak.

Soru: Hükümetten beklentileriniz nedir?

Orçan: Hükümetten iki büyük beklentimizden biri yerel gelirlerden belediyelere ayrılan payın dağıtımı konusunda dünyanın gelişmiş ülkelerinde uygulanan sistemin KKTC’de de uygulanmasıdır. Diğeri havuz sisteminin artık gelmesi lazımdır, diğer bir beklentim ise yasadır.

Havuz sistemi nedir? Örneğin havaalanından gelen tüm gelirler Değirmenlik Belediyesi’nde. Oysa bu insanların tümü Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisinde kalmıyor. Havaalanı gelirleri bir havuza düşmelidir. Aynı şekilde Kıbrıs Türk Petrollerinin, Alpet’in ve çimento fabrikasının kıymet tartı ücretleri, yine zahireler ve polisin trafik cezaları da bu havuza düşmelidir. Bu havuzda toplanan gelirler de belediyelere nüfusu oranında dağıtılmalıdır.