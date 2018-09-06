Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93879
ALTIN
255.248
DOLAR
6.5927
STERLİN
8.5157
EURO
7.6623
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket Edin
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket...
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü haber
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü...
Uzmanlar uyarıyor: "Sağlığınız için balık tüketin!"
Uzmanlar uyarıyor:
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı

Hayvan üreticilerinin araçlı eylemi sürüyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin eylemi sırasındaki görüşmelerde üreticilere sunduğu iyileştirici önerileri açıkladı. 

06 Eylül 2018 Perşembe 11:44
Hayvan üreticilerinin araçlı eylemi sürüyor

Bakanlıkla bir uzlaşı sağlanamadığının belirten Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ise, eylemin sürdüğünü ve bugün üreticinin taleplerine cevap verilmesini umduklarını söyledi.


BAKANLIK ÖERİLERİ


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Bu eylemin haklı gerekçeleri olmakla birlikte, içinde bulunduğumuz olağanüstü koşulların göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade ettik.Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş’ın da katılımıyla, muhataplarımızla uzun bir müzakere yürüttük ve birtakım iyileştirici önerilerde bulunduk.” denildi.


Bakanlığın üreticilere önerileri şöyle:

“1- Arpa fiyatı 1.50 liraya çekilecek ve her ay 10 kuruşluk artışla Ocak ayında gerçek fiyatından satılmaya başlanacak.

2- Küçükbaş hayvan başı destek olarak açıklanan 60 kiloluk hibeye ek olarak Kasım, Aralık ve Ocak ayları için de 30'ar kilo olmak üzere toplam 90 kiloluk arpa alımı için faiz destekli ve Nisan ayı sonunda ödenmek kaydıyla kredi sağlanması. Kredi %10 faizli olup, takibi %15 dolayında ki faiz gideri devlet tarafından üstlenilecektir.

3- 16 - 31 Ağustos dönemi süt bedelleri, 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe giren tarifeye bağlı olarak üreticilere ödenecektir. 

4- Tüm yem hammadde şeri ile karma hayvan yemlerinin denetimli mal olarak ilan edilmesi ve fiyatlarının devlet tarafından belirlenmesi.

5- Hayvan besleme giderlerinin aşağıya çekilebilmesi için Hayvancılık Dairesi tarafından farklı rasyonları hazırlanarak kullanımının sağlanması.

6- Toprak Ürünleri Kurumu’nun tüketiciye sunulacak etin, hayvancılarımızdan aracısız temin edilerek hijyenik koşullarda kesiminin yapılmasını sağlaması ve fiyat denetimi altında satışa arzedilmesini sağlaması.”


“KAMU MALİYESİNİ ZORLADIK”


Bakanlık açıklamasında, kamu maliyesinin kaynaklarını aşırı zorlandığı kaydedilerek, hazırlanan bu önerilerin kabul görmediği ve uzlaşı arayışının sonuçsuz kaldığı ifade edildi.


“BU DURUMDA KKTC HÜKÜMETİNİN DOĞRUDAN SORUMLULUĞU YOK”


Açıklamada, “Bir kez daha belirtmekte yarar vardır ki, yaşamakta olduğumuz olağan dışı koşulları ortadan kaldırmak hemen mümkün değildir ve bu koşulların kaynağı ülkemiz dinamiklerinden de kaynaklanmamaktadır. Dahası, bu durumun oluşmasında KKTC hükümetinin doğrudan sorumluluğu bulunmamaktadır.Bu nedenle, ne zaman durağan hale geleceği henüz öngörülemeyen bu olağanüstü koşullar karşısında yapılması gereken dayanışma içinde olmak ve asgari müştereklerde uzlaşarak üretim faaliyetinin devamına katkıda bulunabilmektir.” ifadelerine yer verildi.


NAİMOĞLULARI: “ARAÇLI EYLEMİMİZ DEVAM EDECEK”


Öte yandan bu sabah TAK’a açıklamada bulunan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, bugün hükümet yetkilileriyle planlanmış bir görüşmeleri olmadığını, Başbakanın ilerleyen saatlerde ülkeye geri dönmesine bağlı bir görüşme olup olmayacağının belirsizliğini koruduğunu aktardı.

Naimoğulları, araçların Terminal Bölgesi ile Tarım Bakanlığı bölgesi arasında durduğunu hatırlatarak, bazı araçların işlerini yapmak için geri döndüğünü fakat ilerleyen saatlerde yine Lefkoşa’ya geleceklerini bildirdi.

Akşam saat 20.00 sıralarında sonlandırılan toplantı neticesinde Bakanlıkla bir uzlaşı sağlanamadığının altını çizen Naimoğulları, eylemin sürdüğünü ve bugün üreticinin taleplerine cevap verilmesini umduklarını söyledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri BirliğiEylemMustafa Naimoğulları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman'dan Türkiye dönüşü önemli açıklamalar
Erhürman'dan Türkiye dönüşü önemli açıklamalar
Erhürman, Ankara’dan döndü
Erhürman, Ankara’dan döndü
KKTC’ye “Yeşilay Danışmanlık Merkezi” Kurulması İçin Çalışma Başlatılacak
KKTC’ye “Yeşilay Danışmanlık Merkezi” Kurulması İçin Çalışma Başlatılacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim