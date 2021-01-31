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Hayvancılara ait çiftliklerde büyük zararlar oluştu

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, sosyal medya hesabından açıklama yaparak ,dün akşam yaşanan doğal afetten dolayı birçok bölgede hayvancılara ait çiftliklerde büyük zararlar oluştuğunu açıkladı.

31 Ocak 2021 Pazar 12:39
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Hayvancılara ait çiftliklerde büyük zararlar oluştu

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, sosyal medya hesabından açıklama yaparak ,dün akşam yaşanan doğal afetten dolayı birçok bölgede hayvancılara ait çiftliklerde büyük zararlar oluştuğunu açıkladı.

Naimoğulları dün akşamki ağır bilançoyu işte bu sözlerle açıkladı:

Dün akşam yaşanan doğal afetten dolayı birçok bölgemizde hayvancılarımıza ait çiftliklerde büyük zararlar oluşmuştur. Bunun akıbetinde hem hayvan ölümleri gerçekleşmiş hem de ağıllarda yapısal zararlar oluşmuştur. Şu ana kadar bilgime gelen Kumyalı köyünde yönetim kurulu üyemiz Cahit Keskinel’e ait 10 küçükbaş hayvan telef olmuş ve ağılında büyük zarar oluşmuştur. Aynı zamanda Gaziköy’de Salih Çobanosman’a ait 3 koyun 3 kuzu telef olmuş ve bunun yanında aşağıda resimlerde görüldüğü gibi Doğan Küçükoğlu’na ait 7 tane büyükbaş hayvan elektrik tellerinin kopmasından dolayı elektrik akımına maruz kalarak telef olmuştur. Bunun dışında Mormenekşe ve Yeniboğaziçi köyündeki ağıllarda da çok ciddi zararlar olduğu ve Tarım Sigortası tarafından bütün bölgelerdeki zararlar görülmekte ve raporlar tutulmaktadır. Birlik olarak tüm üreticilerimize ve zarar gören halkımıza geçmiş olsun der, her türlü yardım konusunda gerekenin yapılacağını bildiririz.

Son Güncelleme: 31.01.2021 13:49
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