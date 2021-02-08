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Hemşire istihdamı 100'e çıkartılıyor

Maliye Bakanı Oğuz, hemşire istihdamını 100’e çıkartmak adına Sağlık Bakanlığı’na yetki verdiklerini duyurdu.

08 Şubat 2021 Pazartesi 16:04
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Hemşire istihdamı 100'e çıkartılıyor

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, sağlığa verdikleri önem ve özellikle yaşanan pandemi neticesinde hemşire istihdamını 100’e çıkartmak adına Sağlık Bakanlığı’na yetki verdiklerini duyurdu.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti;

“Sağlık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından sınavları yapılan III. Derece Yüksek Hemşire kadrosu 40’dan kadro miktarı olan 43’e yükseltilmiş olup atamaları yapılana kadar Sağlık Bakanlığı tarafından geçici personel olarak istihdam edilmiştir. Ancak ülkemizin sağlık konusunda ihtiyaç duyduğu hemşire ihtiyacının karşılanması amacıyla Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan hemşire sınavında kazananlardan daha önce çağrılan ilk 43 kişiye ilave, geçici personel hemşire istihdamı olarak başarı sırasına göre ilk 100’e kadar (57 kişi daha) olanların çağrılması konusunda Sağlık Bakanlığı na yetki verilmiştir.”

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