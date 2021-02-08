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"Her geçen gün vaka sayımız artmaya devam ediyor"

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada toplam vaka sayısının 22'ye ulaştığını açıkladı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 13:58
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"Her geçen gün vaka sayımız artmaya devam ediyor"

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada toplam vaka sayısının 22'ye ulaştığını açıkladı.

Ahmet Latif'in paylaşımı şöyle:

Değerli Belde Halkım, Hepinizin bildiği gibi zor bir süreçten geçiyoruz. Her geçen gün vaka sayımız artmaya devam ediyor. Sizlere ilk günden beridir aktardığı gibi en sağlıklı ve doğru bilgileri aktarmaya devam ediyorum. Cumartesi gün yapmış olduğum bilgilendirmede de belirttiğim gibi beldemiz kaynaklı vaka sayımız 15'i geçmişti. Bu gün itibariyle toplam vaka sayımız 22'ye ulaştı. Son vakalarımızın tümü garantina altında pozitife dönenlerden oluşsa da bir diğer taraftan da yeni garantinaya alınanlardan oluşmaktadır. Özelikle temaslı olan kişiler kendilerini gizlemesin bize veya Sağlık Bakanlığına ait 1102 nolu telefonuna ulaşsınlar. Lütfen herkes Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin almış olduğu kararlar doğrultusunda 15 Şubata saat 05:00 kadar SOKAĞA ÇIKMA yasağına uysun. Evde Kalın Güvende Kalın... Unutmayın Bizim için Değerlisiniz...

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