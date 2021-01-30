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"Her kesime eşit davranın"

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği hükümeti halkın her kesimine eşit, adil yaklaşımla ekonomik önlemler almaya davet etti.

30 Ocak 2021 Cumartesi 13:55
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"Her kesime eşit davranın"

“ALINAN KARARLARI DESTEKLİYORUZ, ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ AMA HÜKÜMET DE YAŞAYACAĞIMIZ SIKINTILARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURSUN”

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği, sağlık alanında alınan kararları sonuna kadar desteklediklerini ve üzerlerine düşen tüm görevleri yerine getireceklerini kaydetti;  hükümeti, devlet ahlakına yakışır biçimde, halkın her kesimine eşit,  adil yaklaşımla ekonomik önlemler almaya davet etti.


Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yılgın yazılı açıklamasında, kendileri iş yerleri kapalı olmasına rağmen çalışanlarına sahip çıkarken, hükümetin kendilerinin de bakmakla yükümlü oldukları aileleri, rutin ödemeleri olduğunu ve kazançları olmayacağı için  yaşayacakları ekonomik sıkıntıları  göz önünde bulundurmasını istedi.


Kimseye el açmadan şerefleriyle yaşamak istediklerini dile getiren Yılgın, “Devlet halkına adil olarak sorumluluklarını yerine getirmiyorken, halkından ona karşı sorumluluklarını yerine getirmesini gerçekten bekliyor mu?  Çok geç olmadan hükümet edenleri,  gerçek bir halk hükümeti olmaya davet ediyoruz” dedi.

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