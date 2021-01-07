Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...

'Her şey normalmiş gibi davranmayı bırakın'

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, hükümetin Meclis toplantılarının ‘her şey normalmiş’ gibi yapma tavrından uzaklaşması gerektiğini söyledi.

07 Ocak 2021 Perşembe 13:00
573 Okunma
'Her şey normalmiş gibi davranmayı bırakın'

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, hükümetin Meclis toplantılarının ‘her şey normalmiş’ gibi yapma tavrından uzaklaşması gerektiğini söyledi.

Erhürman, Pazartesi günkü oylama öncesinde Danışma Kurulu toplantısında Meclis Başkanlığı tarafından ifade edilmesine rağmen, şu anda UBP’nin Başsavcılığa “ 26 ret oyu çıksa adaylığın ret olup olmayacağının” sorulduğunu belirtti.

İçtüzükte, Meclis başkanının iktidara mensup partiden çıkacağına dair düzenleme olmadığını, ancak teamüller gereği bugüne kadar bu şekilde hareket edildiğini hatırlatan Erhürman, yaşananların siyasi bir beceriksizlik olduğunu vurguladı.

Erhürman, koalisyon ortaklarının ‘UBP iç bütünlüğüne güvenmiyorduk” diyerek, Canaltay’ı desteklememesini de eleştirdi, “Ret alan kişi değil, UBP’nin adayıdır. İki koalisyon ortağı, sorunun adayın kendisi olmasını söylüyor. Bu defa oy vereceğini dile getiriyor.” şeklinde konuştu.

Anomali…

Erhürman, UBP’nin adaylık konusunda Başsavcılık’tan görüş alarak, “Kaç oy alırsan al, başka aday olmadığına dair seçileceği” yönünde beklenti olduğunu savundu.

“Yani, bu kişi 1 kabul, 47 ret alırsa seçilmiş sayılır. Bu durum zücaciye dükkanına giren filin, demokrasi camını paldır küldür indirmeye çalıştığının örneğidir” diyen Erhürman, iç tüzüğe göre tek kişi aday olsa da seçim yapıldığını vurguladı.

Erhürman, “1 oy bile aday alan Meclis Başkanı olur hukuki sonucu ortaya çıkacak ise bu durum Meclis’in bundan sonraki çalışmaları açasından da kabul edilemez anomali oluşturur” dedi.

“Bu aklı size kim verdi?”

Erhürman, emlak vergilerine yasa gücünde kararname ile yüzde 30 zam yapılmasını da eleştirerek,

“Bu aklı size kim verdi?” diye sordu. Ne gelirse önünüze imza mı atıyorsunuz? Anlamakta güçlük çekiyorum. Ne anayasa, ne yasa bıraktınız. Zaten demokrasiyi allem gallem etmiştiniz, şimdi de buraları allem gallem ediyorsunuz” dedi.

Partilerdeki iç sorunların kendilerini ilgilendirdiğini de ifade eden Erhürman, bu durumun neden gösterilerek, bürokrat atamalarının yapılamadığının söylendiğini kaydetti.

Erhürman, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sizin bürokrat atamanızı beklemek zorunda mı?” diye sordu.

Öte yandan tüp gaz zammında 5 TL’lik indirim yapıldığını, bu konuda nasıl bir çalışma yapıldığını sordu. 

“Geldiğimiz nokta normal bir durum değil”

Erhürman, geldiğimiz nokta normal bir durum değil. Danışma Toplantısında da onun dışındaki yerlerde de önceden söyleyerek, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunlar o zaman dikkate alınmayacak, sonra da gerginlik çıkarttığımız iddia edilecek” dedi.

Sağlıkta temaslılar konusunda ciddi sorun olduğunu ifade eden Erhürman, özel sektör çalışanın, temaslı olarak karantinaya alındığında ne işyeri, ne de sigortadan ödeme alamadıklarını aktardı.

Erhürman, karantinanın devlet tarafından zorunlu kılınan bir durum olduğunu, bu nedenle de gerekli ödemeyi yapması gerektiğini belirterek, düzenleme yapılmasının önemini vurguladı.

Temaslılar arasında bazı iddialar olduğunu gündeme taşıyan Erhürman, bunların açıklığa çıkarılması gerektiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele’de inşaat malzemesi hırsızlığı!
İskele’de inşaat malzemesi hırsızlığı!
Gündoğan ailesi, KKTC’deki yetkililerden yardım bekliyor
Gündoğan ailesi, KKTC’deki yetkililerden yardım bekliyor
Meclis Başkanı Seçimi, bir sonraki birleşimde
Meclis Başkanı Seçimi, bir sonraki birleşimde
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim