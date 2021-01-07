'Her şey normalmiş gibi davranmayı bırakın'

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, hükümetin Meclis toplantılarının ‘her şey normalmiş’ gibi yapma tavrından uzaklaşması gerektiğini söyledi.

Erhürman, Pazartesi günkü oylama öncesinde Danışma Kurulu toplantısında Meclis Başkanlığı tarafından ifade edilmesine rağmen, şu anda UBP’nin Başsavcılığa “ 26 ret oyu çıksa adaylığın ret olup olmayacağının” sorulduğunu belirtti.

İçtüzükte, Meclis başkanının iktidara mensup partiden çıkacağına dair düzenleme olmadığını, ancak teamüller gereği bugüne kadar bu şekilde hareket edildiğini hatırlatan Erhürman, yaşananların siyasi bir beceriksizlik olduğunu vurguladı.

Erhürman, koalisyon ortaklarının ‘UBP iç bütünlüğüne güvenmiyorduk” diyerek, Canaltay’ı desteklememesini de eleştirdi, “Ret alan kişi değil, UBP’nin adayıdır. İki koalisyon ortağı, sorunun adayın kendisi olmasını söylüyor. Bu defa oy vereceğini dile getiriyor.” şeklinde konuştu.

Anomali…

Erhürman, UBP’nin adaylık konusunda Başsavcılık’tan görüş alarak, “Kaç oy alırsan al, başka aday olmadığına dair seçileceği” yönünde beklenti olduğunu savundu.

“Yani, bu kişi 1 kabul, 47 ret alırsa seçilmiş sayılır. Bu durum zücaciye dükkanına giren filin, demokrasi camını paldır küldür indirmeye çalıştığının örneğidir” diyen Erhürman, iç tüzüğe göre tek kişi aday olsa da seçim yapıldığını vurguladı.

Erhürman, “1 oy bile aday alan Meclis Başkanı olur hukuki sonucu ortaya çıkacak ise bu durum Meclis’in bundan sonraki çalışmaları açasından da kabul edilemez anomali oluşturur” dedi.

“Bu aklı size kim verdi?”

Erhürman, emlak vergilerine yasa gücünde kararname ile yüzde 30 zam yapılmasını da eleştirerek,

“Bu aklı size kim verdi?” diye sordu. Ne gelirse önünüze imza mı atıyorsunuz? Anlamakta güçlük çekiyorum. Ne anayasa, ne yasa bıraktınız. Zaten demokrasiyi allem gallem etmiştiniz, şimdi de buraları allem gallem ediyorsunuz” dedi.

Partilerdeki iç sorunların kendilerini ilgilendirdiğini de ifade eden Erhürman, bu durumun neden gösterilerek, bürokrat atamalarının yapılamadığının söylendiğini kaydetti.

Erhürman, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sizin bürokrat atamanızı beklemek zorunda mı?” diye sordu.

Öte yandan tüp gaz zammında 5 TL’lik indirim yapıldığını, bu konuda nasıl bir çalışma yapıldığını sordu.

“Geldiğimiz nokta normal bir durum değil”

Erhürman, geldiğimiz nokta normal bir durum değil. Danışma Toplantısında da onun dışındaki yerlerde de önceden söyleyerek, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunlar o zaman dikkate alınmayacak, sonra da gerginlik çıkarttığımız iddia edilecek” dedi.

Sağlıkta temaslılar konusunda ciddi sorun olduğunu ifade eden Erhürman, özel sektör çalışanın, temaslı olarak karantinaya alındığında ne işyeri, ne de sigortadan ödeme alamadıklarını aktardı.

Erhürman, karantinanın devlet tarafından zorunlu kılınan bir durum olduğunu, bu nedenle de gerekli ödemeyi yapması gerektiğini belirterek, düzenleme yapılmasının önemini vurguladı.

Temaslılar arasında bazı iddialar olduğunu gündeme taşıyan Erhürman, bunların açıklığa çıkarılması gerektiğini söyledi.