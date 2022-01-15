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Her şeyi itiraf etti

Gaziköy anayolu üzerinde tespit edilerek durdurulan zanlı C.A tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Ocak 2022 Cumartesi 13:21
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Her şeyi itiraf etti
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Gaziköy anayolu üzerinde tespit edilerek durdurulan zanlı C.A tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı.

Polis, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini ve Gaziköy anayolunda durdurulan aracında 30 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile yolcu koltuğunun üzerinde içinde hintkeneviri olduğuna inanılan sarma sigaranın bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının ikametgâhında ise yine 3 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile iki adet içinde hintkeneviri olduğuna inanılan tütünle karışık elle sarılmış sigaranın bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeyi içmek için 350 Euro karşılığında aranan bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, aranan bir kişi, alınması gereken ifadeler soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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