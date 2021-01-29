"Herkes fedakarlığa hazır olmalı"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı BRT’de Burası Önemli programına katıldı, Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Arıklı, corona virüs salgını nedeniyle alınan kapanma kararının yarattığı ekonomik duruma değinerek önemli mesajlar verdi.

Arıklı şöyle konuştu:

“Keşke insanları evlerine hapsedebilsek ve desek ki “çeklerinizi, taksitlerinizi durduruyoruz, kiranızı biz ödeyeceğiz. İşini kaybedenlerin ihtiyaçlarını şu kadar süre için ben karşılayacağım. Değil 21 gün o zaman 42 gün kapatalım. Ama böyle bir imkanımız yok. Lefkoşa ve Girne’ye yoğunlaşmamız gerekirken, biz tüm adayı kapatarak dar imkanları tüm adaya yayıyoruz”

Arıklı, “Kapanmanın gerektirdiği mali sıkıntıyı aşmak için herkesin eşit oranda fedarkarlık yapması gerekiyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kapandık ama maaşımız aynen devam edecek diyorsa biri, yanılıyor. Piyasa daraldığında devletin gelirleri daha da düşecek . Herkes bu fedakarlığa hazır olmalı”