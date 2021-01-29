Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor

"Herkes fedakarlığa hazır olmalı"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı kapanmanın ekonomik maliyetine değindi ve “herkes fedakarlığa hazır olmalı” dedi.

29 Ocak 2021 Cuma 12:33
1028 Okunma
"Herkes fedakarlığa hazır olmalı"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı BRT’de Burası Önemli programına katıldı, Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Arıklı, corona virüs salgını nedeniyle alınan kapanma kararının yarattığı ekonomik duruma değinerek önemli mesajlar verdi.

Arıklı şöyle konuştu:

“Keşke insanları evlerine hapsedebilsek ve desek ki “çeklerinizi, taksitlerinizi durduruyoruz, kiranızı biz ödeyeceğiz. İşini kaybedenlerin ihtiyaçlarını şu kadar süre için ben karşılayacağım.  Değil 21 gün o zaman 42 gün kapatalım. Ama böyle bir imkanımız yok. Lefkoşa ve Girne’ye yoğunlaşmamız gerekirken, biz tüm adayı kapatarak dar imkanları tüm adaya yayıyoruz”

Arıklı, “Kapanmanın gerektirdiği mali sıkıntıyı aşmak için herkesin eşit oranda fedarkarlık yapması gerekiyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kapandık ama maaşımız aynen devam edecek diyorsa biri, yanılıyor. Piyasa daraldığında devletin gelirleri daha da düşecek . Herkes bu fedakarlığa hazır olmalı”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kiralık olmayan evi 4 farklı kişiye kiraladı
Kiralık olmayan evi 4 farklı kişiye kiraladı
“ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI DESTEKLENECEK”
“ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI DESTEKLENECEK”
16 kişi yasağı ihlal etti
16 kişi yasağı ihlal etti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim