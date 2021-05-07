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"Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

El-Sen tarafından yapılan açıklamada, 10 Mayıs Pazartesi günü olağanüstü bir toplantı gerçekleştirileceği ve söz konusu toplantıda radikal kararların alınmasıyla birlikte “ülkede hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı” ifade edildi.

07 Mayıs 2021 Cuma 14:23
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"Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) tarafından yapılan açıklamada 10 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da KIB-TEK önünde basın açıklaması gerçekleştirileceği ve ardından da yönetim kurulunun olağanüstü toplanacağı belirtildi.

KIB-TEK Yönetim Kurulunun, Bakanlık ve hükümetin El-Sen’e ‘radikal kararlar almaktan başka çare bırakmadığı’ vurgulanan açıklamada, toplantıdan çıkacak kararların ardından “ülkede hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı” belirtildi.

El-Sen’in açıklaması şu şekilde:

“Değerli Halkımız;

10 Mayıs Pazartesi günü saat 10:00’da sendika olarak Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Binası önünde basın açıklaması gerçekleştirip ardından yönetim kurulu olarak olağanüstü toplantı gerçekleştireceğiz. Geldiğimiz aşamada gerek KIB-TEK Yönetim Kurulu, gerekse de ilgili bakanlık ve merkezi hükümet bizlere radikal kararlar almaktan başka çare bırakmamışlardır.

Gerçekleştireceğimiz olağanüstü toplantıdan çıkacak olan kararların ardından ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Basın açıklamamıza tüm basın emekçilerini bekleriz.”

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları SendikasıELSEN
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