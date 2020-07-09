Hırsızlık zanlısı suçunu itiraf etti

Lefkoşa’da kız kardeşinin altınlarını çalan zanlı Nedim Özbek tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemil Ballıkara, olguları aktardı.

Polis, zanlı Nedim Özbek’in Sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, Haziran -Temmuz 2020 tarihleri arasında Lefkoşa’da kalmakta olan zanlının aynı ikametgâhta sakin kız kardeşi Fatma Özbek'e ait ayarı ve gramajı bilinmeyen 2 adet burma bileziği sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen Derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının aynı gün gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini ve 9 bin 50 TL’ye sattığı bilezikleri Türkiye’de bir şahsın hesabına yatırdığını anlattı.

Polis, zanlının ağır bir cürüm işlemek için gizli ittifak suçuyla da bağı olduğunu anlattı.

Polis, aranan bir kişi, alınması gereken ifadeler ve soruşturulacak şahıslar olduğundan zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.