Hırszlık yapan zanlılar mahkemede

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Barfly isimli işyerinin kapısını kırarak içeriye giren ve içerden muhtelif markalarda içki ve sigara çalan zanlılar İ. U. , E.F. Y. ve T.Ö dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Oturum zanlıların yaşının 16 olması nedeniyle kapalı yapıldı. Zanlılardan İ.U yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, diğer iki zanlı teminatla serbest bırakıldı.

Üç zanlı Dükkân Açma, Sirkat, Kasti Hasar suçlarından mahkemeye çıkarıldı. Polis zanlıların 1 - 4 Aralık 2019 tarihleri arasında Lefkoşa Surlar içinde Nuri Efendi Sokak üzerinde faaliyet gösteren işletmeciliğini Lefkoşa' da sakin Arda Gündüz’ün yaptığı Barfly isimli işyerinin güneye bakan tahtadan mamül kapısı Lefkoşa' da sakin zanlıların kanunsuz olarak kırıp 1000TL değerinde hasara uğratılarak açtığını tespit etti. Polis içeriye giren zanlıların bar bölümünden toplam değerleri 8753.15TL olan 12 şişe 75cl Red Label marka viski, 11 şişe 75 cl Black Label viski, 6 şişe Hendrick marka 75cl gin, 1 şişe 1lt Baileys, 5 şişe 50 cl Red Label viski, 1 şişe 1lt Bells viski, 8 şişe 1 lt White Horse viski, 6 şişe 70cl Tekirdağ Gold rakı, 2 şişe 70cl Tekirdağ Yeşil rakı, 4 şişe 70cl Yeni Rakı yeni seri, 2 şişe 1lt Blue Label viski, 1 adet 1 lt 15 yıllık Jack Daniels marka viski, 3 paket Rothmans marka sigara ve 3 paket Kent marka sigaraları sirkat ettiklerinin tespit edildiğini belirledi.

(Kamalı Haber)