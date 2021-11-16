Hizmet mi, Çıkar mı?

Son zamanların en gözde mesleği ‘’SİYASET.’’

Maalesef, meslek diyorum. Çünkü Siyaseti gerçekten, babasının tapulu malı gibi görüp, meslek haline getirenler var.

Ve ne yazıktır ki, tamamen kişisel menfaat üzerine kurulmuş köhne bir yapı.

Herhalde dünyanın hiçbir yerinde, bu kadar siyaset yapılan ülke ve köyler yoktur.

İşin kötüsü de, önüne gelen işin uzmanı gibi siyaset yapıyor. Daha doğrusu, yaptığını zannediyor.

Bir tarafta yetkililer ile fotoğraf çekip ben en iyisiyim havası, diğer tarafta ise alttan çevirmedik dolap bırakmayanların, her köşede farklı yalanlar atması var.

Bu da yetmezmiş gibi; vatan, millet, bayrak siyaseti yapıp devleti soymaya çalışanlar başrolde geziyor. Bayrak veya vatan babasının malıymış gibi.

Allah aşkına! Bu nereye kadar gidecek?

Özellikle genç kardeşlerimize soruyorum! Halen daha, bu sahte yalanlara mı inanacaksınız?

Hiçbir toplumsal olaya karışmayan, tek bir toplumsal fayda sağlayacak işe el atmayan, 4 veya 5 yılda bir piyasaya çıkan veya düğün dernek gezerek şov yapanlara mı inanacaksınız?

Evine ekmek götürecek parası olmayan, evsiz, işsiz kalan kardeşlerim buna mı inanacaklar?

Sizce de uyanmanın zamanı gelmedi mi?

Yerelden genele kadar, bu çıkarcılara mı kalacak yönetim?

İki kelime bir araya getiremez, toplumun menfaatleri umurunda değil, sosyal hiçbir işin içinde olmayan ve bana göre tamamen cahil cesareti olan bazıları yönetime talip oluyor. Bunu da, kahve köşelerinde siyaset yaparak becerecekler.

Peki! İlim-irfan sahibi, alanında uzman, sosyal, alanında yeterli tecrübeye sahip, tamamen toplum faydasını düşünen insanlar ne olacak?

Toplum, bana göre en büyük sınavını bu dönem verecek.

Ya 10 yıl geriye, ya da 10 yıl ileriye.

Günü birlik menfaat sağlamaya çalışan, bilimden uzak, özellikli doneleri masaya koyamayan kim varsa evinde otursun.

Zaman, ben daha iyi yaparım zamanı değil. Zaman, yapacaklarını somut olarak masaya koyma zamanıdır.

Söylemlerin değil, eylemlerin oluştuğu bir yapı kaçınılmazdır.

Gençler! Uyumayın. Gözlerinizi açın ve şahsi menfaatlere kulak kapatın.

Geleceğimiz, kendi ellerimizde.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.