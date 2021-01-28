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HP Genel Sekreteri Manavoğlu: "en büyük sorumlu ARIKLI"

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, BRT'de Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘50+1’ programına katılarak, açıklamalarda bulundu.

28 Ocak 2021 Perşembe 16:21
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HP Genel Sekreteri Manavoğlu: "en büyük sorumlu ARIKLI"

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, BRT'de Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘50+1’ programına katılarak, açıklamalarda bulundu.

Manavoğlu, ülkede artan yerel vakalar nedeniyle ‘tam kapanmanın’ gündeme gelmesiyle birlikte, değerlendirmelerde bulunarak, koordinasyon noktasında, Başbakan Ersan Saner’in Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’ye yardımcı olması gerektiğini ifade etti.

“En büyük sorumlusu, Erhan Arıklı’dır” diyen Manavoğlu, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın ‘popülizm’ yaptığını savunarak, “Kapasite dolana kadar 'kapanma yok' dedi, 200’müş bu rakam... 5 tane doktorun var, 200 taneye mi bakacaklar? Nereye bakacaklar? Hastanedeki Koronavirüs hastalarına mı bakacaklar yoksa normal hastalarına mı bakacaklar?” dedi.

HP’li vekil Manavoğlu, şunları söyledi:

“Arıklı, kendini dünyanın en akıllısı zannediyor… Bu şekilde popülizm yapan, bu ülkeyi bu hale getiren o. Sebep olan kişilerden biri o. Büyük olasılıkla aklı başka yerde. Erhan Bey bu hükümetin en zayıf halkasıdır ve bu ülkeye en fazla zarar veren kişidir. Kendisi ekonomi bakanı olarak, kapandığımız takdirde üzerine büyük bir yük düşeceği için kapanmaması noktasında baskı yaptı. Kolaya kaçtı…”

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