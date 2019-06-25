Hristofyas uğurlanıyor

Tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybeden Rum Yönetimi eski başkanlarından Dimitris Hristofyas bugün defnediliyor.
Hristofyas’ın cenazesine Cumhurbaşkanı Akıncı’yı temsilen Sözcü Burcu katılıyor
Dimitris Hristofyas’ın bugün öğleden sonra gerçekleşecek cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı temsilen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu katılıyor.
Naaşı PEO Genel Merkezi'nde katafalka konuldu
Kıbrıs Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı ve yıllarca AKEL Genel Sekreteri olarak görev yapan Yoldaş Dimitris Hristofyas’ın naaşı bugün yapılacak cenaze töreni öncesinde PEO Genel Merkezi'nde katafalka konuldu.
Çipras Kıbrıs'a geliyor
Öte yandan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras cenaze için Kıbrıs'a doğru yola çıktı. Çipras'ın Rum Lider Nikos Anastasiadis ile de görüşeceği bildirildi.
Onun için Yoldaş ünvanlarını en büyüğü idi. Asla dindar değildi ama asla haram, kul ve yoldaş hakkı yemedi. Anavatandan dindarlar(!) siyasetten mülti milyoner oldu. Yani bizimkiler ondan hiç ama hiç ders almadı. İşlerine(ceplerine) hiç
gelmedi.
Huzur içinde uyu güzel insan Yoldaş Dimitris Hristofyas.