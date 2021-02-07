Hüdaverdi: Tam kapanma keşke en azından 7 gün boyunca devam etse

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde görev yapan Dr. Özcan Hüdaverdi, Covid-19’un bugünkü gibi gerçek anlamda kapanma ile kontrol altına alınabileceğini vurgulandı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Hüdaverdi “Koronavirüs mücadelesi için sadece Pazar günü alınan gerçek anlamda tam kapanma keşke en azından 7 gün boyunca devam etse!” ifadelerini kullandı.

Dr. Özcan Hüdaverdi’nin açıklaması şöyle:

Covid-19 mücadelesi için sadece pazar günü alınan gerçek anlamda tam kapanma keşke en azından 7 gün boyunca devam etse!

Virüsün kontrolü, bugünkü gibi gerçek anlamda kapanma ile kontrol altına alınabileceği görüşündeyim.

Sadece pazar günü için alınan tam kapanmada, Sağlığımız için dışarda kuş uçurtmayan Polis teşkilatımıza teşekkürler