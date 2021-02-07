Hüdaverdi: Tam kapanma keşke en azından 7 gün boyunca devam etse

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde görev yapan Dr. Özcan Hüdaverdi, Covid-19’un bugünkü gibi gerçek anlamda kapanma ile kontrol altına alınabileceğini vurgulandı.
Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Hüdaverdi “Koronavirüs mücadelesi için sadece Pazar günü alınan gerçek anlamda tam kapanma keşke en azından 7 gün boyunca devam etse!” ifadelerini kullandı.
Dr. Özcan Hüdaverdi’nin açıklaması şöyle:
Covid-19 mücadelesi için sadece pazar günü alınan gerçek anlamda tam kapanma keşke en azından 7 gün boyunca devam etse!
Virüsün kontrolü, bugünkü gibi gerçek anlamda kapanma ile kontrol altına alınabileceği görüşündeyim.
Sadece pazar günü için alınan tam kapanmada, Sağlığımız için dışarda kuş uçurtmayan Polis teşkilatımıza teşekkürler
Marketler 7 gun kapali olsa ne yicez paket serviste yok 7 gunluk alisveris yapmak da kolay degil parasi olmayan 7 gunluk alisveris nasil yapacak bence alinan kararlar mantikli. Evde su karti biten biri nasil su yuklemesi yapacak susuz kalirsa
Hadi marketi gectim akilli su sayaci olan evlerde bu 7 gun icinde suyu biten karta su yuklemesi yapamaz o zaman