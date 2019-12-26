Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
İşte ses kısıklığına iyi gelecek yöntemler
İşte ses kısıklığına iyi gelecek...
‘Günde 4 fincan kahve içmek kilo almayı engelliyor’
‘Günde 4 fincan kahve içmek...
25 yıllık efsane geri dönüyor!
25 yıllık efsane geri dönüyor!
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi gereken 3 şey
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi...

Hür-İş: “İvedi olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Toplayın”

Hür-İş Başkan Vekili ve Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’na, “ivedi olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonunu toplantıya çağırarak asgari ücreti belirleme” çağrısında bulundu.

26 Aralık 2019 Perşembe 14:52
Hür-İş: “İvedi olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Toplayın”

Yazılı açıklama yapan Serdaroğlu, 12 Aralık tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’na 2020 yılı asgari ücretinin tespit edilmesi için bir talep de bulunulduğunu belirterek,  geçmişte tespit edilen asgari ücretlerin, genel açlık sınırının üstüne çıkmadığını kaydetti.

Serdaroğlu, “Geçtiğimiz son 2(iki) yıl, Türk Lirası yabancı para birimlerine karşı değer kaybetmiş, pahalılık artmış, enflasyon yükselmiş, hatta kullanmakta olduğumuz Türk Lirası gizli olarak devalüe edilmiş oldu. Tabii ki asgari ücret tespit kriterleri, insanlarımızın hayat tarzını daha dengeli temel ihtiyaçlarını iyi bir düzeyde karşılayabilmesi için yeterli olmadığından daha başlangıçta bile tespit edilen ücret asgari ücret değil, sefalet ücreti diye anılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Ülkede çalışanların büyük bir kısmının asgari ücretle çalıştığına işaret eden Serdaroğlu, asgari ücretlilerin iyi bir hayat düzeyi kurmaları ve ülkenin hayat şartlarına uyabilmeleri için anlamlı bir asgari ücretin tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.

Serdaroğlu, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı çağrımıza yasal süreç içinde cevap vermediğinden dolayı üzgün olduğumuzu belirtir, çok ivedi olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonunu toplamasını istiyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Hür-İşKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tıp-iş: “Sağlıktaki Yetersiz Bütçeyle Kamu Sağlık Hizmetleri 6 Ay Sonra Durma Noktasına Gelebilir”
Tıp-iş: “Sağlıktaki Yetersiz Bütçeyle Kamu Sağlık Hizmetleri 6 Ay Sonra Durma Noktasına Gelebilir”
Veteriner Dairesi'nden 'çiçek hastalığı şüphesi' açıklaması ...
Veteriner Dairesi'nden 'çiçek hastalığı şüphesi' açıklaması ...
Güngördü, esnaf ile vatandaşların yeni yılını kutladı
Güngördü, esnaf ile vatandaşların yeni yılını kutladı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim