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Hüseyin Gültekin Merkez Kaymakamı oldu

Bakanlar kurulu tarafından yapılan görevden alma ve atamalarla ilgili değişiklikler 28 Ocak tarihli Resmi Gazeteye de yansıdı.

29 Ocak 2021 Cuma 14:13
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Hüseyin Gültekin Merkez Kaymakamı oldu

Bakanlar kurulu tarafından yapılan görevden alma ve atamalarla ilgili değişiklikler 28 Ocak tarihli Resmi Gazeteye de yansıdı.

Resmi Gazete’deki atama kararı ile Ahmet Arslan'ın görevden alınmasıyla Hüseyin Gültekin'in Merkez Kaymakamlığına atandığı duyuruldu.

Ahmet Arslan ise sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

5 yıldır ifa ettiğim Merkez Kaymakamlığı görevim bugün itibarıyla son bulmuştur. Görevi değerli Lefkoşa Kaymakamı Arkadaşım Hüseyin Gültekin’e devrettim. Şartların beni getirdiği bu noktada ayrılma isteği tarafımdan talep edildiği bir gerçektir. Görev sürem içinde hep siz değerli vatandaşlarımıza yardımcı olmak için mücadele ettim. İş arkadaşlarımla iyi geçinmeye önem verdim. Kişisel çıkarlar değil de devlet menfaati gözeterek işlerimi yapmaya gayret ettim. Bu süre için sizleri istemeden kırmış isem af ola. Hepinizi seviyorum.

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