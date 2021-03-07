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Hüseyin İbrahimoğlu hayatını kaybetti

Aslen Meriç (Mora) köyünden olup Balıkesir’de ikamet eden 88 yaşındaki Hüseyin İbrahimoğlu hayatını kaybetti

07 Mart 2021 Pazar 21:10
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Hüseyin İbrahimoğlu hayatını kaybetti

 Aslen Meriç(Mora)'lı olup 1974 sonrasında Balıkesir'de ikamet etmekte olan şoför Cahit olarak anılan İbrahimoğlu, 1958-1960 yılları arasında İngiliz Polisinde 3 yıl çalıştı. Sonrasında Mora Lefkoşa hattında köyünün otobüs şoförlüğünü yaptı.  

1963 yılı hadiseleri ile birlikte Köyünün ihtiyaçlarını otobüsü ile tedarik ederken ekmeklerin altında TMT'nin köye ulaştırmak istediği silah ve mühimmatları hiç çekinmeden taşıdı. Daha sonra özel bir pazarlama şirketinde 1,5 yıl çalıştıktan sonra 1985-1993 yılları arasında Devlet Üretme Çiftliği'nde Kamyon Şoförü olarak çalışan İbrahimoğlu burada emekli oldu. Şoför Cahit bugün hayata gözleni yumdu.

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