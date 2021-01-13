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İçişleri Bakanlığı Bütçesi Onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda, bugün saat 11.00’de 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmek üzere yeniden toplandı. İçişleri Bakanlığı bütçesi 352 Milyon 10 Bin 900 TL olarak oyçokluğu ile onayladı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 14:05
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İçişleri Bakanlığı Bütçesi Onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda, bugün saat 11.00’de 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmek üzere yeniden toplandı. İçişleri Bakanlığı bütçesi 352 Milyon 10 Bin 900 TL olarak oyçokluğu ile onayladı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin bugünkü gündeminde, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçeleri yer alıyor.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Komite, ele aldığı 2021 Mali Yılı Bütçesi çerçevesinde ilk olarak İçişleri Bakanlığı için öngörülen 347 Milyon 10 Bin 900 TL tutarındaki ödeneği 5 Milyon TL artış önerisi ile 352 Milyon 10 Bin 900 TL’ye yükselterek oyçokluğu ile onayladı ve Genel Kurul’a sevk etti. İçişleri Bakanlığı bütçesine ilişkin yapılan oylamada UBP Grubu Milletvekilleri kabul, CTP ve HP Grubu Milletvekilleri ise ret oyu verdi.

İçişleri Bakanlığı’nın bütçesinin görüşülmesi esnasında komite toplantısına davetli olarak; İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bütçe Dairesi, Nüfus Kayıt Dairesi ve Yerel Yönetimler Müdürlüğü’nden bürokratlar ile İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz katılarak görüşlerini ifade ettiler.

UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda yapılan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz, Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner  ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı. Komite toplantısına ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın yanısıra CTP Milletvekilleri Asım Akansoy ve Erkut Şahali, HP Milletvekili Ayşegül Baybars Kadri, TDP Milletvekili Zeki Çeler ve Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu da katıldı.

Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanlığıBütçe
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