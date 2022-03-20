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İçkilerin ülkeye nasıl girdiği araştırılıyor

Karaoğlanoğlu'nda yapılan aramada tasarrufunda gümrüğe tabi edilmemiş içkiler bulunan zanlı F.B. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 Mart 2022 Pazar 17:21
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İçkilerin ülkeye nasıl girdiği araştırılıyor
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(Kamalı Haber) 

Karaoğlanoğlu'nda yapılan aramada tasarrufunda gümrüğe tabi edilmemiş içkiler bulunan zanlı F.B. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Taluğ olayla ilgili bulguları aktardı. Taluğ, 19 Mart 2022 tarihinde saat 17:30 raddelerinde, Karaoğlanoğlu’nda, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Girne’de sakın zanlı F.B. (E-65) yapmakta olduğu Ironfree Trading LTD. (Club Switch) isimli işletme içerisinde huzurda yapılan kontrollerde; dolu vaziyette 21 adet 75 cl. Belaire Rose marka içki, 5 adet 75 cl. Belaire Luxe marka içki, 4 adet 75 cl. Armand de Brignac marka içki ile boş vaziyette 11 adet 75 cl. Belaire Rose marka içki ve 1 adet 75 cl. Belaire Rare Luxe marka içkinin gümrüksüz olarak muhafaza edildiği tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis bahse konu içkilerin emare olarak zapt edildiğini ve zanlı F.B. derdest emri gereği tutuklanmış olduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Taluğ mesele işe ilgili olarak şoruşturmanın yeni başladığını zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca emare olarak alınan içkilerin ülkeye nasıl girdiğinin araştırılacağını belirterek soruşturma maksatlı zanlının ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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KaraoğlanoğluIçkiGümrüksüz Içki
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