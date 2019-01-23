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Igboekwu kaçak çıktı

Igboekwu, soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalacak

23 Ocak 2019 Çarşamba 16:45
Igboekwu kaçak çıktı

(Kamalı Haber) – Göçmenköy bölgesinde insanları rahatsız ederek sürekli para isteyen Nijerya uyruklu zanlı Frendrick Onyekachi Igboekwu yapılan şikayetler üzerine ülkede kaçak olarak bulunduğu tespit edildi. Tutuklanan zanlı uygunsuz tavır hareket ve ikametgah izinsiz bulunma suçlarından tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Güralp Kırcalılar olayla ilgili bulguları aktardı. Kırcalılar huzurda bulunan zanlı Frendrick Onyekachi Igboekwu 22 Ocak tarihinde telefoniyet alınan bilgide Göçmenköy bölgesinde vatandaşları rahatsız edecek şekilde davranıp herkesten para istediğinin öğrenilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tarafından tespit edildiğini ve ileri işlem için polise celp edildiğini söyledi. Polis zanlının yapılan sicil kontrolünde ülkede üniversite kayıdının dondurulduğu ve herhangi bir ikamet izni bulunmadığının belirlendiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Güralp Kırcalılar bu bağlamda zanlının ihraç işlemlerinin tamamlana bilmesi için poliste 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı kimseyi rahatsız etmedim okuldan kaydımı durdurdum ama gelecek yıl kaydımı yenileyecektim. Pasaportumun süresi bittiği için kaydımı yenileyemedim burada Nijerya elçiliği olmadığı için yenileme süreci uzun yetkililer pasaportumu getirecek gelmesini bekliyorum dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Frendrick Onyekachi IgboekwuKaçakSoruşturmaHaberGündemKıbrıs
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Mgs 2019-01-23 18:32:13

Bisey değil.. kaydını yeniler gene para istemeye devam eder. Banana republic

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