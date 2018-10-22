İjaz 10 gün hapis yatacak

(Kamalı Haber) - Hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan ve üç yıldır ülkede kaçak olduğu tespit edilen Muhammad İjaz Girne Kaza Mahkemesi’nde yargılandı.

Lapta’da 15 Ekim tarihinde hırsızlık suçlaması ile tutuklanan ve yapılan kimlik kontrolünde ülkede 2015 yılından bu yana kaçak olduğu ortaya çıkan Muhammad İjaz, dün Girne Kaza Mahkemesi’nde yargılanmasının ardından aleyhindeki karar açıklandı. Yargıç Meltem Dündar, huzurunda görüşülen davada, “Kiracı tarafından sirkat” ve “KKTC’de yetkili makamlardan izinsiz ikamet” suçlarından yargılanan İjaz, “Kiracı tarafından sirkat” suçundan beraat etti. 15 Ekim tarihinde polise yapılan ihbar sonucu kiracı olarak kaldığı evde hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve yapılan sorgulamada, 2015 yılından bu yana ülkede kaçak olduğu tespit edilen Muhammad İjaz soruşturma amaçlı 6 gün poliste tutuklu kalmıştı. Yapılan soruşturmada, İjaz’ın hırsızlık yapmadığı ortaya çıktı. Yargıç Meltem Dündar, Muhammad İjaz’ın ülkeye turist vizesi ile geldiğini ve 2015 yılından bu yana ülkede kaçak olarak kaldığına dikkati çekti. İjaz’ın iki ayrı suçtan yargılandığını, “Kiracı tarafından sirkat” suçunun ispat edilemediğini kaydeden Dündar, İjaz’ın muhaceret yasasına aykırı davranışta bulunduğunu belirterek 3 yıldır ülkede izinsiz olarak kaldığını belirtti.

Yargıç Meltem Dündar, İjaz’ın “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçundan 10 gün hapse mahkûm edildiğini belirtti.