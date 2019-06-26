Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...

İkamet izinsiz 14 kişi tutuklandı!

(Kamalı Haber) - KKTC’de kaçak olarak kalan yabancı uyruklu 14 zanlı, tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. 

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:54
İkamet izinsiz 14 kişi tutuklandı!

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, 14 zanlının K.K.T.C’de ikamet izinsiz bulunmak suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis, 25.06.2019 tarihinde Lefkoşa genelinde yapılan kontrolde zanlı Shaın Mıah’ın 24.4.2018, Md Nasım Ali’nin 9.5.2017, Asıf Mahmmod’un 17.1.2014, Asım Hussaın’ın 6.01.2018, Zaıt Rıaz’ın 28.01.2019, Suleyman Khan’ın 29.07.2018, Farman Ali 7.10.2017, Muhammed Naveed’in 3.10.2016, Sayed Hosen’in 2.11. 2016, Patrick Lofombo Tango’nun 19.09. 2017, Rıyan Hossaın’ın 17.09.2017, Zeeshan Ali’nin 22.05.2019, Zahıd Ali Kahan’ın 1.2.2019, İjaz Ahmed’in ise 9.10.2018 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edilip, suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını belirterek, zanlıların K.K.T.C'de hangi maksatlar ile bulunduğunun henüz tespit edilemediğini mahkemeye aktardı. Mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis,  tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.  

banner22
Anahtar Kelimeler:
HaberKaçakKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
El-Sen, Teknecik Santrali'ne Bir An Önce Filtre Takılmasını Talep Etti
El-Sen, Teknecik Santrali'ne Bir An Önce Filtre Takılmasını Talep Etti
Tartıştığı kişiyi balkondan itti!
Tartıştığı kişiyi balkondan itti!
Kundakçının hapis cezası kesinleşti
Kundakçının hapis cezası kesinleşti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim