İkamet izinsiz 14 kişi tutuklandı!

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, 14 zanlının K.K.T.C’de ikamet izinsiz bulunmak suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis, 25.06.2019 tarihinde Lefkoşa genelinde yapılan kontrolde zanlı Shaın Mıah’ın 24.4.2018, Md Nasım Ali’nin 9.5.2017, Asıf Mahmmod’un 17.1.2014, Asım Hussaın’ın 6.01.2018, Zaıt Rıaz’ın 28.01.2019, Suleyman Khan’ın 29.07.2018, Farman Ali 7.10.2017, Muhammed Naveed’in 3.10.2016, Sayed Hosen’in 2.11. 2016, Patrick Lofombo Tango’nun 19.09. 2017, Rıyan Hossaın’ın 17.09.2017, Zeeshan Ali’nin 22.05.2019, Zahıd Ali Kahan’ın 1.2.2019, İjaz Ahmed’in ise 9.10.2018 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edilip, suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını belirterek, zanlıların K.K.T.C'de hangi maksatlar ile bulunduğunun henüz tespit edilemediğini mahkemeye aktardı. Mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.