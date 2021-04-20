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İki Devletli Çözüme Destek

 Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, adada iki devletli çözüm arayışına destek belirtti.

20 Nisan 2021 Salı 14:24
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İki Devletli Çözüme Destek

Dernek Genel Başkanı Yılmaz Bora, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşleriyle ilgili açıklamasında,     “Türk tarafının, şartların bir sonucu olarak benimsediği çözüm, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış harekatı ile ilgili taraflar arasında varılan anlaşmalar sonunda ortaya çıkan ve 47 yıldır barış, huzur ve güven içerisinde devam eden, Rumların sebep olup yarattıkları yapı yani ‘iki devletli çözümdür’ ” dedi.

Kıbrıs’ta görev yapmış BM Genel Sekreterlerinin Kıbrıs Özel Temsilcilerinin de paylaştıkları görüşlerde Kıbrıs’ta ayrı dil, ayrı din, ayrı kültüre sahip iki halkı birleştirmeye çalışmanın olumlu sonuçları olmayacağına vurgu yaptığını savunan Bora, “Bize iki kez soykırım uygulamış ve üçüncüyü elde etmek için mücadele eden Rum’la Federasyon’u düşünmek intihardır. Şu sıralarda aramızdan çıkan küçük çıkar gruplarının federasyonu dillendirmeye başlamaları son derece üzücü ve utanç vericidir” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
TMTKıbrıs TMT Mücahitler Derneği
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