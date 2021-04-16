"İki devletli modelin Kıbrıs sorununu çözme çabalarında yeri yoktur"

Rum Lider Nikos Anastasiadis, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ‘federal bir çözümü düşünmenin zaman kaybı olduğunu ve TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türk gemilerinin müdahaleye hazır olduğu tehditleriyle ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Anastasiadis, egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümün, Kıbrıs sorununu çözme çabalarında yeri olmadığını açıkladı ve şunları söyledi:

“Samimi olarak (Türkiye’nin) bu davranış ve tutumdan üzüntü duydum. Kıbrıs’ta bir çözüm için müzakereler sürecinde, bunun, Kıbrıs Rum tarafının isteksiz olmasından değil Türkiye’nin uzlaşmazlığından dolayı bir çözüm olmadığı çok iyi bilinmektedir.

Perşembe günü Türkiye olabildiğince yüksek bir şekilde Kıbrıs’la ilgili değişmez görüşünü teyit etmiştir. Bu Cumhuriyet’in kurulduğundan beri vardır. Adadaki siyasi partilerin de, karşılığında hiçbir şey almadan bir oldubitti haline gelecek görüşleri, müzakereler olmadan kabul etmemiz gerektiğini söylemekten artık vazgeçmelidirler.

Biz, Türkiye Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve Kıbrıs Türk liderinin ifade ettikleri kabul edilmez görüşleri engellemeyi hedeflemekteyiz. İki devlet oluşturulmasının yeri yoktur, egemen eşitliğin yeri yoktur çünkü bu egemenliğin var olmasını gerektirir.

Biz Birleşmiş Milletler (BM) parametreleri içerisinde bir çözüm bulmanın arayışındayız. Önemli çalışmalar yapılmış, yakınlaşmalar elde edilmiştir. Dolayısıyla BM Güvenlik Konseyi’nin sözleri temelinde, “Biz Cenevre’ye BM’nin, Güvenlik Konseyi’nin, AB’nin ve tüm devletlerin ana hatlarını belirlediği, görüşlerle, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, iki toplumlu federal bir devlete dönüştürecek, her şeyden öte Türkiye’nin koruması altında değil işlevselliği olacak, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler tüm Kıbrıslıların haklarını koruyacak bir çözüm bulmaya gidiyoruz.

Halihazırda görüşülmüş olan iki varlık arasında siyasi eşitlik değil Güvenlik Konseyi’nin 716 sayılı kararıyla yorumlanan, tüm kararlar için olumlu bir oyun muhakkak gerektiğiyle ilgili siyasi eşitliğe hükmetmeyi hiçbir zaman düşünmedik.

Olumlu oyu, ancak ve ancak herhangi bir öneri Bakanlar Kurulu’nda Kıbrıs Türk toplumunun çıkarlarına zarar verirse kabul ederim. Korunma hakları olması gerektiğine inanıyorum, siyasi eşitlik denirken ifade edilmek istenen ve siyasi eşitliğin korunması budur, tabii ki anlaşmazlıkları çözmek için etkili bir mekanizma olması gerekmektedir.

Türkiye’nin son yorumlarından dolayı Cenevre’deki gayrı resmi konferansın yapılması için yanlış bir zaman olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Anastasiadis şöyle dedi:



“Türkiye’nin yavaş yavaş uygulamakta olduğunu ifade ettiği niyetlerinden çok endişeliyim. Konferans, diyaloğun başlaması için üç yıldan fazla bir zamandan beri yürütülmekte olan çabalardan ve Genel Sekreter’in ortak zemin bulmak için yeni bir çaba harcayıp harcamamasına ilişkin kararında sonra planlanmıştır. Dolayısıyla zamanlama uygun mudur değil midir bunu düşünemem. Müzakerelerden, tartışmalardan, bizim tarafımız olumlu tutumunu korurken harcanan bir çabanın başarısızlığından sonra karar verilmiştir. Tepki verenler Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı idi."

Baf’ta Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlıkları toplantısını da yorumlaması istenen Anastasiadis, komşu ülkelerle ve Arap Körfez ülkeleriyle geliştirilen yakın, dostane ilişkilere Türkiye tepki gösterse de, Kıbrıs’ın bir istikrar ve barış faktörü olduğunu herkesin açık bir şekilde bildiğini söyledi.

Anastasiadis, “Sadece Doğu Akdeniz’de değil tümden Akdeniz’de bir güvenlik duygusu geliştirmek için her şeyi yapıyoruz. Barışa katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Kimseyi dışarda bırakmıyoruz. Türkiye’ye uluslararası hukuka saygı gösterirse katılabileceği çağrısı yapıyoruz” şeklinde konuştu.