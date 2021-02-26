Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Uyuşturucuyu başkasından aldığını söyledi
Uyuşturucuyu başkasından aldığını söyledi
Yüzü asık diye kız arkadaşını darp etti
Yüzü asık diye kız arkadaşını...
Cinayeti itiraf etti; Kafasına keserle vurmuş
Cinayeti itiraf etti; Kafasına keserle...
Evinde baskın yedi
Evinde baskın yedi

"İki devletli vizyonun kararlılıkla arkasındayız"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak doğum gününü kutladı. Telefon görüşmesinde Kıbrıs konusuna değinen Erdoğan, "iki devletli vizyonun kararlılıkla arkasındayız" dedi.

26 Şubat 2021 Cuma 18:31
373 Okunma
"İki devletli vizyonun kararlılıkla arkasındayız"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak doğum gününü kutladı ve nice sağlıklı yıllar diledi.

Görüşmede TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütün diğer konularda olduğu gibi Koronavirüs pandemisi ile mücadelede de Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki dayanışmanın devam edeceğini, KKTC’ye aşı dahil, sağlık desteğinin süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Sözcüsü aracılığıyla, 27–29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de yapılacağını açıkladığı 5+BM gayrı resmi toplantısına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti. 

Recep Tayyip Erdoğan, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü zeminindeki iki devletli vizyonun kararlılıkla arkasında olduklarını belirterek, "Bu birlikteliğimizi ve pozisyonumuzu güçlendiriyor" dedi. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının da bu süreci birlik-beraberlik içerisinde sürdürmesinin önemine değindi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa vakalarda ilk sırada
Lefkoşa vakalarda ilk sırada
KKTC'de son rakamlar açıklandı
KKTC'de son rakamlar açıklandı
“Kıbrıs dahil Mavi Vatan’daki hak, alaka ve menfaatleri korumakta kararlıyız”
“Kıbrıs dahil Mavi Vatan’daki hak, alaka ve menfaatleri korumakta kararlıyız”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim