Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
15 ay hapis cezası
15 ay hapis cezası
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
2 gün daha tutukluluk
2 gün daha tutukluluk
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
18 ay hapis cezası verildi
18 ay hapis cezası verildi

İki Hız Tespit Kamerası Daha 1 Nisan’da Devreye Giriyor

Lefkoşa Haydar Aliyev Caddesi ve Girne Çevre Yoluna monte edilen T tipi hız tespit kameraları, 1 Nisan 2021 Perşembe itibarıyla devreye alınıyor.

30 Mart 2021 Salı 17:31
205 Okunma
İki Hız Tespit Kamerası Daha 1 Nisan’da Devreye Giriyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne Çevre Yolu Lapta istikametinde 7’inci kilometrede (Kemal Pişmiş Caddesi kavşağı) monte edilen T tipi hız tespit kamerası , dört şeritte de çift yönlü hız ihlallerini tespit edebilecek. Kameranın azami hız sınırı 75km/s olarak ayarlanmış durumda.

Lefkoşa Haydar Aliyev Caddesi üzerindeki T tipi hız tespit kamerası da dört şeritte çift yönlü hız ihlallerini tespit edebilecek. Buradaki kameranın azami hız sınırı ise 50km/s olarak ayarlandı.

Bakanlık açıklamasında, sürcülerin söz konusu yollarda ve ülke genelindeki azami hız sınırlarına riayet etmeleri istendi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay ‘adalet’ istedi
Özersay ‘adalet’ istedi
87 yaşındaki Aysel Birol hayatını kaybetti
87 yaşındaki Aysel Birol hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Tatar: “Esas mücadele egemenliktir...”
Cumhurbaşkanı Tatar: “Esas mücadele egemenliktir...”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim