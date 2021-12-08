İki uçak, Ercan Havaalanı'na inemedi!

Meydan Haberleşme Şube Amiri Naciye İlkman, Ercan Havalimanı'na inemeyen uçaklar ve pistle ilgili Kıbrıs Postası'na konuştu.

"İki uçak, inemedi"

İki uçağın hava koşulları ve pist nedeniyle inemediğini ifade eden İlkman, her iki uçağın da Türk Hava Yolları'na ait olduğunu söyledi. İnemeye uçakların Antalya'ya yönlendirildiğini kaydeden İlkman, uçakların birininin daha sonra Ercan Havalimanı pistinin farklı yerine inmeyi başardığını kaydetti.

"Pistin kısa süre sonra hazır olması bekleniyor"

Ercan Havalimanı pistinin kısa süre sonra hazır olmasının beklendiğini belirten İlkman, hava koşulları nedeniyle zarar gören pistin onarıldığını belirtti.

Kaynak: Kıbrıs Postası