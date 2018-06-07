İktidar topyekün kararlı

Havadis'ten Duygu Alan'ın haberine göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Halkın Partisi (HP) genel sekreterleri, milletvekilliği dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Partilerin genel sekreterleri, yasalar önünde herkesin eşit olduğu yönünde görüş birliği yaptı, Savcılıktan talep gelmesi halinde bahse konu kişi vekil dahi olsa bu talebin yasaların ön gördüğü şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

CTP genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, “Hukukun üstünlüğünü, adaletin egemen olduğu bir sistemi savunuyorsak yasalara uymamız gerektiğini, herkese eşit şekilde ve yasalar çerçevesinde davranmamız gerektiğini bilmeliyiz” dedi.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, “Yasalar önünde herkes eşittir ve herhangi bir suç duyurusu olursa hukukun üstünlüğüne saygımız vardır” diye konuştu.

TDP Genel Sekreteri Cemal Varoğlu, “Mahkeme kararını vermeden kimseyi suçlayamayız ancak ortada gerçekten bir suç varsa, suçu işleyenin kim olduğuna veya hangi partinin milletvekili olduğuna bakılmaksızın yasal çerçevede gereğinin yapılması gerekmektedir” dedi.

HP Genel Sekreteri Yenal Senin ise ortada bir Savcılık görüşü varsa bu görüşün sağlıklı araştırılması için dokunulmazlıklarının kaldırılması gerektiğini söyledi.

Parti sekreterleri Özersay’ın açıklamalarını değerlendirdi

DP genel Sekreteri Afet Özcafer, TDP Genel Sekreteri Cemal Varoğlu ve CTP genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, ayrıca Meclis Genel Kurulu’nda milletvekilliği dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gösterilen tepkiye ilişkin HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı eleştiriyi de yorumladı.

Özcafer, herhangi bir konuda bir siyasinin bireysel polemiklere girmesinin ve sosyal medya üzerinden bu tarz paylaşımda bulunmasının doğru olmadığını, bunun toplumda da hoş karşılanmayacağını savundu.

TDP Genel Sekreteri Varoğlu, mahkeme kararını vermeden herhangi bir kimseyi özellikle de seçilmiş bir vekili suçlamanı doğru olmadığını söyledi, bu hususta temkinli konuşmak gerektiğini dile getirdi.

CTP genel Sekreteri Soakın ise “Sayın Özersay’ın paylaşımını okumadım ancak neticede paylaşımındaki ifadeler kendi yorumudur” dedi.

Sorakın: Herkes yasalara uymak zorunda

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, milletvekillerinin dokunulmazlık haklarını kullanarak diledikleri her şeyi yapabileceklerine inanmasının doğru olmadığını belirtti.

Sorakın, “Hukukun üstünlüğünü, adaletin egemen olduğu bir sistemi savunuyorsak yasalara uymamız gerektiğini, herkese eşit şekilde ve yasalar çerçevesinde davranmamız gerektiğini bilmeliyiz” diye konuştu.

Bu sebeple hukuk dışı işler yapan milletvekillerinin dokunulmazlık haklarının kaldırılmasını önemsediklerini belirten Sorakın, “Kürsü dokunulmalığı dışında herhangi bir dokunulmazlığının olmaması gerektiğini düşünüyoruz, ilgili komitenin kararını destekliyor ve doğru buluyoruz” dedi.

Sorakın şunları söyledi: “Biz bu ülkede adil bir düzen kurmak zorundayız. Tüm vatandaşlarımızın kamu kaynaklarına, istihdam olanaklarına eşit mesafede olacakları bir sistemi kurma zorunluluğumuz vardır. Meclis tarafından yapılan yasalar önemli olduğunu ve vekil olsalar dahi herkesin bu yasalara uymak zorunda olduğunu, yasalar dışında hareket eden her kim olursa olsun bunun bir cezasının olacağını bilmek zorundadır.”

Sorakın, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın milletvekilliği dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gösterilen tepkiye ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı ise görmediğini kaydetti.

Sorakın, “Sayın Özersay’ın paylaşımını okumadım ancak neticede paylaşımındaki ifadeler kendi yorumudur” dedi.

Özcafer: Bireysel polemiklere girilmemelidir

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Afet Özcafer, ülkede gerek siyasette gerekse kurum ve kuruluşlarda yapılan hataların herhangi bir yaptırım almamasından dolayı mevcut denetim mekanizmasının düzgün çalışmadığı yönünde toplumda bir tepki olduğunu kaydetti.

Siyasetçilere düşen görevin ise doğruyu yapmak ve güven ortamını yeniden sağlamak olduğunu söyleyen Özcafer, ancak herhangi bir konuda bir siyasinin bireysel polemiklere girmesinin ve sosyal medya üzerinden bu tarz paylaşımda bulunmasının doğru olmadığını savundu.

Afet Özcafer, “Yasalar önünde herkes eşittir ve herhangi bir suç duyurusu olursa hukukun üstünlüğüne saygımız vardır. Doğru yapmak siyasilerin görevidir. Ancak bireysel polemiklere girmeye gerek yok” dedi.

Bireysel polemiklere girilmesinin toplumda da hoş karşılanmayacağını ifade eden Özcafer, “Siz bir siyasetçi olarak irade gösterirsiniz, konuyu tartışırsınız, gerçekleri ortaya koyarsınız ve yasayı çıkarsınız. Bir kişinin kendini müdafa etmesi normaldir, bunu partinin tüm üyelerine mal edemezsiniz. Ben ne Ulusal Birlik Partisi’nin ne Yeniden Doğuş Partisi’nin ne de muhalefette olan diğer partilerin böyle bir yasanın geçmesine karşı çıkılacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

Varoğlu: Yasalar karşısında herkes eşittir

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Cemal Varoğlu, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Aytaç Çaluda’nın yasama dokunulmazlığının kaldırılması konusunda Savcılıktan talep olduğuna vurgu yaparak savcılığın bu yöndeki talebinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Varoğlu, “Ulusal Birlik Partisi bu konuyu kendi içerisinde değerlendirmiştir diye düşünüyorum. Tepki göstermeleri kendi açılarından doğru olabilir ama ortada da savcılık talebi var. Bu talebi daha mantıklı ve yasalarımızın ön gördüğü şeklinde değerlendirmemiz gerekir” dedi.

Yasalar önünde herkesin eşit olduğunu söyleyen Varoğlu, ortada gerçekten bir suç varsa, suçu işleyenin kim olduğuna veya hangi partinin milletvekili olduğuna bakılmaksızın yasal çerçevede gereğinin yapılması gerektiğini kaydetti.

Varoğlu, öte yandan da mahkeme kararını vermeden herhangi bir kimseyi özellikle de seçilmiş bir vekili suçlamanı doğru olmadığını söyledi, bu hususta temkinli konuşmak gerektiğini dile getirdi.

Senin: İddiaları aklamanın yolu yargıdır

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Yenal Senin, her zaman hesap verebilir ve şeffaf yönetimi savunduklarını belirtti. Eğer ortada bir iddia varsa bu iddiayı aklama yolunun yargı olduğunun altını çizen Senin, “Zaten iddiaların muhatabının kamuoyunda aklanması da kendi menfaatinedir. Biz kimseye kati bir şekilde suçlamada bulunmuyoruz. Biz eğer ortada bir Savcılık görüşü varsa bu görüşün sağlıklı araştırılması için dokunulmazlıklarının kaldırılması gerektiği düşüncesindeyiz. Tüm siyasi partilerin de buna olumlu bakması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

“Biz olayın büyüklüğü veya küçüklüğünde de değiliz” diyen Yenal Senin, “Bizim amacımız herkes bibi vekillerin de hukuka ve yasaya uygun hareket etmesini sağlamaktır” dedi.