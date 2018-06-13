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İlkokullarda karneler bugün dağıtıldı

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı tamamlandı. 20 bin civarında ilkokul öğrencisi bugün karne alıyor…

13 Haziran 2018 Çarşamba 10:19
İlkokullarda karneler bugün dağıtıldı

İlköğretim Dairesi’ne bağlı ilkokullarda öğrenim gören 20 bin civarında öğrenci bugün karne alarak yaz tatiline giriyor.

3 bin 943 öğrenci ise ilköğretim eğitimini tamamlayarak “ilkokul tamamlama” belgesi almaya hak kazandı.

İlköğretim kayıtları 8-11-12 Haziran tarihlerinde yapılırken, 10-11-12 Eylül tarihleri arasında da kayıt kabul edilecek.

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Orta öğretimde, 24 bine yakın öğrenci karnelerini geçtiğimiz hafta alarak yaz tatiline başlamıştı. Ortaokullar 3 bin 663, liseler 2 bin 905, meslek liseleri ise 731 mezun verdi. 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ilk, orta ve mesleki teknik öğretim dairelerine bağlı okullarda eğitim gören ve karne alarak yaz tatiline giren toplam öğrenci sayısı ise 50 bin 813. 

Kamu ve özelde görev yapan 5 bin 298 öğretmen de 2017-2018 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasıyla tatile girdi.

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Son Güncelleme: 13.06.2018 10:29
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