İlkokullu çocuklar eğlenerek öğrenecek

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Gıda Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ve Green Kitchen Mutfak Atölyesi işbirliğinde “Yerli Ürün Haftası” dolayısıyla ilkokullara yönelik kampanya hazırlandı.

Bu kapsamda ziraat mühendisleri “Öğrenciler Üretiyor” sloganıyla fidan ve fide dikimi; gıda mühendisleri “Yerli Ürünlerle Sağlıklı Besleniyorum” sloganıyla yerli ve sağlıklı ürün tüketimi hakkında bilgi vermek üzere okullara gidecek. Ayrıca belirlenen pilot okullara mobil mutfak kurulacak ve öğrenciler burada yerli ürünlerden yemek pişirecek.

“Yerli Ürünler Haftası” kampanyası konusunda bugün Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda düzenlenen basın toplantısında Oda Başkanı Mustafa Kaymak, Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Naile Soyel, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Ercilasun ve Green Kitchen Mutfak Atölyesi’nden Gülsen Akdoğdu konuşma yaptı.

KAYMAK: “ÇOCUKLARA ÜRETİMİ SEVDİRMELİYİZ”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kaymak, üretimin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, “Üretime dayalı toplum bilinci geliştirilmesi, bir ülkenin var olduğu topraklarda köklenerek varlığını sürdürmesi ve güçlü bir gelecek vaadi taşır” dedi.

Geleceğin kurucularının bugünün çocukları olduğuna işaret eden Kaymak, bugünün üreticileri olarak, çocuklara, tüketmekten çok üretmenin önemini anlatma ve onlara üretimi sevdirmenin gerekliliği üzerinde durdu.

Kaymak, bu düşünceden hareketle, 2017 Yerli Ürün Haftası etkinlikleri için, ilkokul çocuklarını hedefleyen iki farklı kampanya tasarladıklarını belirtti.

Kampanyalarla ilgili bilgi veren Kaymak, Gıda Mühendisleri Odası işbirliğiyle “Yerli Ürünlerle Sağlıklı Besleniyorum Kampanyası” ve Ziraat Mühendisleri Odası işbirliğiyle “Öğrenciler Üretiyor Kampanyası”’ düzenlendiğini, her iki kampanya için başlangıç olarak 6 okul seçildiğini kaydetti.

Kaymak, “Yerli Ürünlerle Sağlıklı Besleniyorum Kampanyası” çerçevesinde, ilkokul öğrencilerine Green Kitchen sponsorluğunda düzenlenecek yemek atölyeleri sayesinde, yerli gıdaların tanıtılacağını söyledi.

Etkinliklerde Sanayi Odası’nın ve gıda mühendislerinin yapacağı sunumlarla destekleneceğini dile getiren Kaymak, ürünler hakkında bilgilendirici broşür ve buzdolabı mıknatıslarının çocuklara dağıtılacağını belirtti.

“Öğrenciler Üretiyor Kampanyası” ile ilgili de bilgi veren Kaymak, şunları söyledi:

“Ziraat Mühendisleri Odası ile işbirliği içerisinde, tüketmeden önce üretmenin önemini, tüketim toplumuna dönüşmemizin zararlarını, üretmenin ülkemize olan faydasını, üretimin sanayiye olan bağlantısını vurgularken çocukları üretim konusunda düşündürmeye ve üretmeye teşvik etmeye odaklanılacaktır. Ziraat Mühendisleri Odası, pratik olarak çocuklara evlerinde veya sınıflarında nasıl bitki veya sebze yetiştirebileceklerini, ağaç ekiminin nasıl yapılacağını, bir mahsulü üretmenin inceliklerini, ilaçsız ve sağlıklı gıda üretmenin tekniklerini sunumlarla paylaşacak ve fidan, fide ekimi uygulamaları yapılacak.”

Yerli Ürün Haftası etkinliklerinin Mart 2018’e kadar sürdürüleceğini dile getiren Kaymak, Ziraat Mühendisleri Odası ve Gıda Mühendisleri Odası ile Green Kitchen Yemek Okulu’na teşekkür etti.

ERCİLASUN: “PİLOT OKULLARDA FİDAN EKİMİ YAPILACAK”

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Ercilasun, gelecek nesillere aktarılması gereken bilgiler bulunduğunu, dolayısıyla kampanyanın odağında ilkokul öğrencilerinin olmasının önemli olduğunu söyledi.

Ercilasun, öğrencilere verilen bilgilerin geleceğe aktarılacağını dile getirerek, kampanya çerçevesinde pilot okullarda fidan ekimi yapılacağını kaydetti.

Bunun yanında her öğrenciye sebze fidesi verileceğini söyleyen Ercilasun, fidenin bakımı konusunda da bilgi verileceğini belirtti.

Öğrencilere iyi tarım uygulamaları, sağlıklı tarım gibi bilgiler de aktarılacağını kaydeden Ercilasun, “Çocuklara üretimi aşılamalıyız” dedi.

SOYEL: “YEREL ÜRÜNLERİ TANITMA, SAĞLIKLI BESLENMEYİ ANLATMA ÖNEMLİ”

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Naile Soyel, çocuklarla bilgilerini paylaşmanın, coğrafi yapıya uygun yerel ürünleri tanıtmanın, sağlıklı beslenmeyi anlatmanın önemli olduğunu vurguladı.

Yerel gıdalarla beslenmenin önemine vurgu yapan Soyel, bu şekilde beslenmenin sağlıklı olacağını, çevrenin korunacağını, ekonomik olarak da topluma kazanım sağlanacağını ifade etti.

Soyel, yerel ürünlerle beslenmenin yerel değerlere sahip çıkma anlamı taşıdığını dile getirerek, bu kampanyanın gıda üretimi ve endüstrisine katkı koyacağını belirtti.

AKDOĞDU: “LOKAL LEZZETLERİ ÇOCUKLARA ALIŞTIRMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Green Kitchen Mutfak Atölyesi’nden Gülsen Akdoğdu da yerel ürünlerin arkasında yerel hikayeler olduğunu, değerlere sahip çıkmanın önemli olduğunu söyledi.

Akdoğdu, ülkede yerel ürünlerin pazarının büyüdüğünü, güçlü standartlar olduğunu ifade etti.

Projede olmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Akdoğdu, yerli ürünleri, lokal lezzetleri çocuklara alıştırmaya ve tanıtmaya çalışacaklarını belirtti.