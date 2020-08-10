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“İngiltere ‘B’ kategorisine alınıyor”

Sağlık Bakanlığı: “İngiltere ‘B’ kategorisine alınıyor”

10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:34
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“İngiltere ‘B’ kategorisine alınıyor”

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında; 10 Ağustos 2020 Tarihinde Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından alınan karar doğrultusunda,13 Ağustos 2020 tarihinden itibaren (13 Ağustos 2020 tarihi dâhil) İngiltere’den adaya gelecek kişilerin uçağa biniş tarihinden önceki üç ile beş gün arasında yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu belgelemeleri kaydı ile KKTC’ye giriş yapabileceklerdir.

Ancak bu kişiler 7 gün süre ile ev karantinasında kalacaklardır.

Karantina süresince kesinlikle eve ziyaretçi kabul edilmeyecektir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, ev karantinası kurallarını ihlal ettiği tespit edilen kişiler, otel karantinasına alınacaktır.

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı
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