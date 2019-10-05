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İngiltere'de bir kadın yanlış sperm donöründen hamile kaldı

İngiltere'de bir kadın 'yanlışlıkla', seçtiği donörden farklı bir erkeğin spermiyle hamile kaldı, klinik hatanın 'evraklardaki karışıklıktan' kaynaklandığını söyledi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 12:18
İngiltere'de bir kadın yanlış sperm donöründen hamile kaldı

İngiltere'nin Doğurganlık ve Embriyoloji Departmanı (HFEA), çiftin ikinci çocukları için Chelmsford'taki Simply Fertility adlı klinikte sperm donasyonuna (bağışına) başvurduğunu ve hatanın klinikten kaynaklandığını ifade etti.

Klinik de hatanın tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Çift aynı klinikte 2016'da da tedavi görmüştü. İlk sperm donörüyle yapılan tedavi başarısız olunca ikinci bir donörü denediler. İngiliz kadın ikinci denemede gebe kalabildi.

Geçen yıl ikinci çocuklarını da genetik bağı korumak için aynı sperm donöründen yapmak isteyen çift yeniden kliniğe gitti.

Ama klinik yanlışlıkla ikinci sperm donörü yerine, ilk denemede tedavinin başarısız olduğu ilk sperm donörünü kullandı.

HFEA, hatanın embriyo transferi yapıldıktan sonra fark edildiğini duyurdu.

Klinik yaptıkları hatayla ilgili HFEA'yı ve çifti bilgilendirdi.

Çift ise hataya rağmen gebeliği sürdürme kararı aldı.

Klinikten yapılan açıklamada "Yaptığımız soruşturma kapsamında hatanın neden kaynaklandığını tespit ettik ve tekrarlanmaması için gerekli önlemleri aldık. Hasta gizliliği uyarınca konunun ayrıntılarını paylaşamıyoruz ama sebep olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" dendi.

HFEA'nın raporuna göre donasyon tedavilerinde hata oranı genelde düşük oluyor. Departman bu oranın yüzde 1'in altında olduğunu ama geçen yıl yüzde 6'ya çıktığını, son üç yılda ise toplam hata oranının yüzde 18'e çıktığını duyurdu.

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İngiltere
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