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İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un hızlı yayılan türü Ürdün'de görüldü

Ürdün'de iki kişinin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türüne yakalandığı duyuruldu.

28 Aralık 2020 Pazartesi 10:13
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İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un hızlı yayılan türü Ürdün'de görüldü

Ürdün Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat, yaptığı açıklamada, İngiltere'den gelen 2 Ürdünlüde, mutasyona uğrayan türün görüldüğünü belirtti.

Ubeydat, söz konusu Ürdünlülerin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Öte yandan Ürdün Sağlık Bakanlığı, son olarak Kovid-19 nedeniyle 29 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1590 kişide virüs tespit edildiğini, 2 bin 863 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Böylece ülkede toplam can kaybı 3 bin 758'e, vaka sayısı 287 bin 946'ya, iyileşenlerin sayısı 261 bin 514'e yükseldi.

İngiltere'de, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün görülmesi paniğe yol açarken, aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, İngiltere'ye seyahat yasağı getirme kararı almıştı.

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