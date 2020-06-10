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İngiltere’den 164 KKTC vatandaşı ve 1 cenaze getiriliyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, İngiltere’den 164 KKTC vatandaşı ve bir cenazenin yarın gece uçakla KKTC’ye getirileceğini açıkladı.

10 Haziran 2020 Çarşamba 18:35
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İngiltere’den 164 KKTC vatandaşı ve 1 cenaze getiriliyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, İngiltere’den 164 KKTC vatandaşı ve bir cenazenin yarın gece uçakla KKTC’ye getirileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İngiltere’de bulunan KKTC vatandaşlarını ülkeye getirecek olan tahliye uçuşunda 164 yolcu bir de cenaze bulunacaktır. Uçağın yarın saat 21.15’te Ercan Havalimanı’na varması beklenmektedir” denildi.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereBayındırlık Ve Ulaştırma BakanlığıCenaze
Yorumlar
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Gercekci 2020-06-10 18:59:46

Hangi onlemler ve hangi sartlar altinda getiriliyor bu insanlar? Test yaptiracaklar mi, karantinada kalacaklar mi? Haber yaribucuk kalmis gibi

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şüpheci 2020-06-10 19:38:29

great britania dan geliyolar mı yollanıyorlarmı.

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Ali polat 2020-06-10 20:42:41 @şüpheci

Amme silliyorge

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