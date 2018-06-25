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“İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele” hibe programı teklif çağrısı açıldı

Avrupa Komisyonu, KKTC’de insan ticaretinin önlenmesi ve bu konudaki farkındalığın artırılmasını amaçlayan 1 milyon Euro'luk bir teklif çağrısı açtı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 14:58
“İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele” hibe programı teklif çağrısı açıldı

Teklif çağrısının temel hedefleri, insan ticaretini önleme ve farkındalığı artırma, mağdurların haklarına erişimlerini iyileştirme ve insan ticaretinin her türü ile ilgili bilgiyi artırıp, etkin ve eş güdümlü müdahaleyi geliştirme olarak açıklandı.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden verilen bilgiye göre, iki kısımdan oluşan çağrının 200 bin Euro’luk ilk kısmı “Paydaşların koordinasyonunu ve insan ticaretine karşı eylemlerin etkinliğini arttırmak için bir platformun oluşturulması ve yürütülmesine destek” olarak açıklanırken, ikinci 800 bin Euro’luk kısım “Kıbrıs'ın kuzey kesiminde ve /veya Kıbrıs genelinde insan ticareti ile ilgili eylemlere/girişimlere destek” için kullanılacak.

Seçilen projeler, kısımlarına bağlı olarak 60 bin Euro ile 300 bin Euro arasında değişen miktarlarda AB hibeleriyle desteklenecek.

Teklifler için son başvuru tarihi 2 Ekim 2018 saat Kıbrıs saati ile 13.00 olarak açıklandı.

Başvuru rehberi ile başvuru paketine, 152154 referans numarası ile aşağıdaki linkten erişilebiliyor:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1529914117547&do=publi.welcome&nbPubliList=15&aofr=152154&orderbyad=Desc&searchtype=RS&orderby=upd&userlanguage=en

Çağrının lansmanı 28 Haziran Perşembe günü Lefkoşa'da Bedesten'de saat 16.00-18.00 arasında yapılacak.

“İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele” Hibe Programı Teklif Çağrısı hakkında Temmuz ve Eylül aylarında bir dizi bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

İlk bilgilendirme toplantısı, 11 Temmuz'da, AB Program Destek Ofisi'nde (EUPSO) 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak.

Bilgilendirme toplantıları hakkında daha fazla bilgiye www.abbilgi.eu , www.facebook.com/ABBilgi  www.facebook.com/ec.cyprus,  http://www.tcceugrantsupport.eu ve https://www.facebook.com/ABhibedestek/ adreslerinden erişilebiliyor.

“İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele” Hibe Programı Teklif Çağrısı ile ilgili daha fazla bilgi için SRSS-THB@EC.EUROPA.EU adresinden iletişime geçilebiliyor.

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