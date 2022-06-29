Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
950 Bin euro ile yakalandı
950 Bin dolar ile yakalandı
Matbaada hırsızlık iddiası
Matbaada hırsızlık iddiası
İşte alınan karar...
İşte alınan karar...
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı
Tecavüzcüler cezaevine gönderildi!
Tecavüzcüler cezaevine gönderildi!

İnsanlık ölmüş...

Haspolat'ta meydana gelen ölümle Neticelenen Trafik kazası meselesi ile ilgili olarak Lefkoşa’da sakin zanlı H.K Polise yalan bilgi verdiği tespit edilmesi üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

29 Haziran 2022 Çarşamba 16:13
749 Okunma
İnsanlık ölmüş...
banner48

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memur Soner Şaban, olguları aktardı.

Polis, 11.06. 2022 tarihinde Haspolat'ta meydana gelen ölümle Neticelenen Trafik kazası meselesi ile ilgili olarak Lefkoşa’da sakin H.K'nin (E-42) ve Dilekkaya da sakin Y.B.’nin yönlendirmesi ve kendisine ucuz araç satacağı vaadi ile 23.06.2022 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi’ne giderek bahse konu ölümle neticelenen trafik kazasını görmediği halde gördüğü yönünde ifade vererek polise yalan ifade verdiğini anlattı.

Polis, zanlı H.K'nin mahkeme emri gereğince tutuklandığını zanlı Y.B.’nin ise arandığını söyledi.

Polis, zanlının ilerde davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 4 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON DAKİKA! Haftalık vaka sayısı açıklandı
SON DAKİKA! Haftalık vaka sayısı açıklandı
Polis etkinlikleri iptal edildi!
Polis etkinlikleri iptal edildi!
TÜK'ten üreticilere duyuru!
TÜK'ten üreticilere duyuru!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim