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İŞ BANKASI'NDAN POZİTİF PERSONELLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

“ŞUBE DEZENFEKTE EDİLDİ VE GEÇİCİ PERSONEL İLE HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR”

25 Ocak 2021 Pazartesi 15:07
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İŞ BANKASI'NDAN POZİTİF PERSONELLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

“ŞUBE DEZENFEKTE EDİLDİ VE GEÇİCİ PERSONEL İLE HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR”


ÖZEL HABER / BAHAR SANCAR


Türkiye İş Bankası Gönyeli Şubesi’nde Cuma günü iki çalışanın Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından, banka yetkilileri Gündem Kıbrıs’a açıklama yaptı. Yetkililer söz konusu personeller ile birinci derece temaslı olan diğer tüm personellerin Sağlık Bakanlığı tarafından karantinaya alındığını, diğer çalışanların ise İş Bankası tarafından PCR testleri yapıldıktan sonra izole olmaz üzere evlerine gönderildiklerini söyledi.

Hafta sonu İş Bankası Gönyeli Şube binasının detaylı bir dezenfeksiyon çalışmasından geçirildiğini aktaran yetkililer, diğer şubelerde görev yapan personellerin geçici görevlendirme ile şubeye gönderildiğini ve şubede hizmetlerin devam ettiğini açıkladı. İş Bankası yetkilileri yaptıkları açıklamada, 2 çalışan dışında karantinada bulunan diğer tüm çalışanların ilk testlerinin negatif olduğunu, gözetim süreçlerinin devam ettiği bilgisini de paylaştı ve konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nın da bilgilendirildiğini söyledi.

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