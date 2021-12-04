İskele'de iş kazası!

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

03.12.2021 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, İskele’de, Ş.A.(E-51) yapımı devam etmekte olan bir inşaatın birinci katında tahta kalıbın üstünde çalıştığı sırada, dengesini kaybederek toprak zemine düşüp ağır şekilde yaralanmıştır. Ş.A., ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Adı edilenin hayati tehlikesi bulunmakta olup, soruşturma devam etmektedir.