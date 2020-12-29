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İskele'de kuyuya düşen köpek, operasyonla kurtarıldı

İskele Belediyesi, tehlike arz eden kuyularla ilgili çalışma başlattı

29 Aralık 2020 Salı 10:34
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İskele'de kuyuya düşen köpek, operasyonla kurtarıldı

İskele’de Kuzucuk-Boğaziçi köyleri arasında bir tarlada bulunan kuyuya düşen köpek, İskele Belediyesi ve İskele itfaiyesi iş birliğinde kurtarıldı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri tarafından kurulan özel bir aparat sayesinde derinliği yaklaşık 7 metre olan kuyuya inen bir itfaiye polisi, köpeği düştüğü kuyudan çıkarmayı başardı.

Yaklaşık 45 dakika süren kurtarma çalışmaları sonucu özgürlüğüne kavuşan ve bir gözünün kör olduğu anlaşılan köpek, sahibi bulunana kadar, İskele Barınağı’na teslim edildi.

Öte yandan İskele Belediyesi, tehlike arz eden kuyuların kapatılması için çalışma başlattığını açıkladı.

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