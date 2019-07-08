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İskele rallisi tamamlandı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 08:48
İskele rallisi tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun ALPET katkılarıyla düzenlemiş olduğu, 2019 Ralli Şampiyonası üçüncü yarışı olan 11. İskele Ralli ’si – 19 aracın katılımıyla gerçekleştirilip 15 aracın finiş görmesiyle tamamladı.

İskele ’nin güneşli ve sıcak havası eşliğinde bölgeden büyük izleyici katılımının olduğu 2019 Ralli Şampiyonası üçüncü bacağı ilk günü 1 etap, ikinci günü 6 etap geçilerek tamamlandı. Çekişmeli geçen yarışta Genel klasmanda birinci gelen ekip Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi olurken; ikinci sırada Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener geldi.  Fikri Macila –Doğa Koyuncu ise etabı üçüncü sırada tamamladılar.

İskele Rallisi’nde toplam 7 çekişmeli etap geçilirken Sınıf 1 klasmanında birinci Selen Bilgimer – Sabahattin Dağlı, ikinci Buğur Kambillili – Mehmet Çağla, üçüncü Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk oldular. Sınıf 2’de birinci Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi olurken, Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisi ikinci, Fikri Macila –Doğa Koyuncu ikilisi üçüncü oldular.

Sınıf 3klasmanında birinci Osman Pozan – Birdal Cihangir oldular. Sınıf 4 klasmanında birinci İbrahim Yolcu Argün – Niyazi Yorgancıoğlu, ikinci ise; Özhan Karaduman – Serdar Kumru ikilisi oldular. Sınıf N klasmanında birinci Murat Aşık – Ali Kiremitcioğlu, Sınıf R’de birinci Edim Macila – Güner Şevketoğlu ikilisi olurken, Mustafa Çelikden – Warren Morgan ikilisi ikinci oldular. Genç Pilot kategorisinde birinciliği Buğur Kambillili elde etti.

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
İskele Rallisi
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