İskele Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı’nın işbirliğinde, İskele Belediyesi Sağlık Birimi Hemşireleri tarafından 5 Şubat Cuma günü başlatılan ücretsiz PCR Testlerinde, 7. Gün geride kaldı. Bugüne kadar bin 100 kişiye yapılan PCR Testlerinden 930 tanesi negatif çıkarken, bugün(11 Şubat) yapılan 170 PCR Testinin sonucu henüz çıkmadı. Öte yandan İskele Belediyesi ücretsiz gerçekleştirdiği PCR Testlerinin ağını genişletti. İskele ve 17 köyünde yaşayanlar da PCR Testi yaptırabiliyor.

İSKELE’DE PCR TESTİ YAPTIRAN KİŞİ SAYISI BİNİ GEÇTİ

İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri tarafından, İskele Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda, maske, mesafe ve temizlik kuralına uygun bir şekilde büyük bir titizlikle 5 Şubat’ta başlatılan ücretsiz PCR Testlerine halk yoğun ilgi gösterdi. Bir haftada İskele’de bin 100 kişiye test yapılırken bu testlerin hepsi de negatif çıktı.

İSKELE VE KÖYLERİNDE YAŞAYANLARA PCR TESTİ YAPILIYOR

İskele Belediyesi Sağlık Birimi Hemşireleri tarafından yapılan ücretsiz PCR testleri, dün(10 Şubat) itibari ile İskele ve köylerinde yaşayan kişilere yapılmaya başladı. İlk 5 gün, elzem ihtiyaçların karşılanması için açık olan işletmelerde çalışanların yanı sıra İskele’den-Karpaz’a İskele Polis Müdürlüğü’nde görevli tüm polislere, İtfaiyecilere, Sivil Savunmacılara, İskele Belediyesi’nin sahadaki personeline ve açık olan devlet dairelerindeki personele test yapan Sağlık Birimi Hemşireleri,10 Şubat itibari ile gelen talep doğrultusunda İskele ve köylerinde yaşayan kişilere de test yapıyor. Ücretsiz PCR testinden yararlanmak isteyenlerin ise İskele Belediyesi’ni 0548 810 11 77 / 0548 810 12 55 numaralı telefonlardan mesai saatleri içerisinde aramaları ya da bağlı bulundukları muhtarlıklara kayıt yaptırmaları gerekiyor. Alınan kayıtlar doğrultusunda randevu sistemi ile İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’na çağrılan kişilere testleri yapılıyor. Test sonuçları ise kendilerine Sağlık Bakanlığı tarafından SMS olarak bildiriliyor.

MAĞUSA DEVLET HASTANESİ İDARE AMİRİ, İSKELE’Yİ ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak gönderilen PCR Test kitleri sayesinde İskele’de 5 Şubat’ta başlayan ücretsiz PCR Testleri, İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri tarafından, büyük bir titizlikle yapılmaya devam ediyor. Gazimağusa Devlet Hastanesi İdare Amiri Mustafa Yaver de söz konusu testlerin yapıldığı İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nu ve burada Sağlık Birimi hemşireleri tarafından yapılan testleri yakından incelemek için İskele’ye geldi. Bir süre incelemelerde bulunan Yaver, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’yla da görüştü.

