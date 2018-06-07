İskele’nin CTP’nin vizyonu ve enerjisine ihtiyacı var!

Etkinliğe Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Sağlık Bakanı Filiz Besim, milletvekilleri, eski Başbakan ve CTP eski Genel Başkanı Ferdi Sabit Soyer ile çok sayıda partili katıldı. İskele ilçesinde CTP’li belediye başkanlarının görevde olduğu bölgeler ile olmadığı bölgeler arasındaki hizmet kalitesinin farkına vurgu yapıldı ve bölgedeki tüm belediyelere CTP’nin vizyonunun getirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

ERHÜRMAN: 24 HAZİRAN’DA HİZMET ŞÖLENİ BAŞLAYACAK

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 24 Haziran’daki seçimlerde CTP’nin seçimden zaferle çıkacağını ve İskele bölgesinde bu tarihten itibaren hizmet şöleninin başlayacağını ifade etti. İskele ilçesinin CTP’li belediye başkanlarının vizyonuna ihtiyacı olduğunu dile getiren Erhürman, bu vizyon sayesinde İskele’nin Kıbrıs’ın incisi haline geleceğini söyledi. Bölgede şu anda bir hareketlenme olduğunu kaydeden Erhürman, imar planı ve hukukun çiğnendiğini, bölge halkının bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini kaydetti. Erhürman, İskele ilçesine bağlı tüm belediyelerde göreve gelecek belediye başkanları ve belediye meclis üyelerine sahip çıkacaklarını ifade etti. Erhürman, dört sene önce CTP’li olmayan belediyelerde yaşanan sıkıntıların henüz unutulmadığını da dile getirdi.

SOYER: GÜZEL OLANLA YAN YAN GİDENİN FARKI ORTAYA ÇIKTI

Etklinlikte konuşma yapan CTP’nin eski Genel Başkanı ve eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, pırıl pırıl adayların olduğunu söyledi. CTP’li belediyelerle CTP’li olmayan belediyeler arasında gözle görülür bir fark olduğuna vurgu yapan Ferdi Sabit Soyer, bunun en güzel örneğinin Büyükkonuk’ta görüldüğünü söyledi. Büyükkonuk Belediyesi’nin 2014 yılında büyük emekler sonucunda kazanıldığını ancak daha sonra ‘gavro gibi’ yan yan gidip gerilediğini dile getiren Soyer, “emeklerimiz bu anlamda boşa gitmedi. Çünkü güzel olanla gavro gibi yan yan gidenin farkı ortaya çıktı. Erenköy’de belediye meclis üyelerimiz var. Gittikçe çıkmaza sokulan ve batırılan bu pozisyonu hep birlikte aşmanın gayreti içinde olacağız. İskele’de Fikret Civisilli’yle birlikte yeni ve güzel olanı, insani olanı yaşama geçirmek için gayretimizi sürdüreceğiz” dedi.

CİVİSİLLİ: İSKELE’Yİ TALAN EDENLERİ GÖNDERECEĞİZ

İskele Bağımsız Belediye Başkan adayı Fikret Civisilli ise CTP ailesine altı ay önce katıldığını ancak kendisini kırk yıllık CTP’li gibi hissettiğini, CTP’li olarak doğmadığını ancak CTP’li olarak ölmek istediğini vurguladı. İskele ilçesini 40 yıldır talan edenleri bu kez evlerine göndermeye kararlı olduklarını dile getiren Civisilli, “çünkü bizim aklımız fikrimiz Kıbrıs. Bizim aklımız fikrimiz İskele, gençlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız, emeklilerimiz. Onun için bunları eve göndereceğiz” dedi. Civisilli, dört yıl sonra kıskananların çatlamaması için İskele’yi Kıbrıs’ın incisi yapacaklarını söyledi.

COŞKUN: İNSAN ODAKLI POLİTİKA GÜTTÜK

Dipkarpaz Belediye Başkanı ve Başkan adayı Suphi Coşkun, bölgede belediyecilik yapmanın hiç de kolay olmadığını söyledi. Belediyeciliğin sadece su verip çöp toplamaktan ibaret olmadığını kaydeden Coşkun, göreve geldiklerinde insan odaklı politika güttüklerini belirtti. Kendileri için en önemli konunun eğitim ve sağlık olduğunu kaydeden Coşkun, bunu göz önünde bulundurarak çalıştıklarını vurguladı. Bazı siyasi partilerin Dipkarpaz halkını sadece oy deposu gördüğünü ancak CTP’nin böyle olmadığını kaydeden Suphi Coşkun, “işte sarı karıncaların farkı budur” dedi. Hükümetin de Dipkarpaz bölgesine büyük önem verdiğini dile getiren Suphi Coşkun, bölgede hiç kadın doğum uzmanının görev yapmadığını ancak mevcut hükümet sayesinde bölgeye gönderildiğini açıkladı.

SARIÇİZMELİ: GEÇMİŞTE YARATILAN TAHRİBATA GEÇİT YOK

Mehmetçik Belediye Başkanı ve Başkan adayı Cemil Sarıçizmeli de, dört yıl öncesini örnek gösterdi ve bölgenin hiç hak etmediği sorunları yaşadığını belirtti. Görev aldıkları günden bugüne kadar gece gündüz demeden bütün enerjilerini Mehmetçik Belediyesi’nin layık olduğu seviyeye getirilmesi için ortaya koyduklarına dikkat çeken Sarıçizmeli, “bu dönem içerisinde bu ivmeyi gören bazı kişilerin ağzından salyaları akmaya başladı. Mehmetçik Belediyesi’ne tekrar talip olmuşlar. Avcunuzu yalarsınız beyler. Artık Mehmetçik Belediyesi’nde sizin geçmişte yarattığınız tahribata geçit yok. Biz yola çıktığımız bu güzel kadro ile birlikte önümüzdeki dört yıl içerisinde bıkmadan usanmadan bütün enerjimizle aklımız fikrimiz Mehmetçik olacak” dedi.

HASET: BELEDİYE ÇOK KÖTÜ DURUMDA

Büyükkonuk Bağımsız Belediye Başkan adayı Mustafa Haset ise, 2006 yılında Büyükkonuk belediye başkanlığına aday olduğunu, o dönem bölgenin kaybedecek dört yılı daha olmadığını ancak kaybedilen on iki yılın olduğuna vurgu yaptı. Şu anda çok kötü durumda olan bir belediye bulunduğunu belirten Haset, “bugün öyle bir duruma geldi ki belediye restoran için kasaptan aldığı eti ödeyemiyor, mazotçudan aldığı mazotu ödeyemiyor, betoncudan aldığı betonu ödeyemiyor. Çok kötü bir durumda ne yazık ki. Biz ekibimizle Büyükkonuk’u tekrar Büyükkonuk yapmak için herkesin desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.