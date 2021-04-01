Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
banner95
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
İfadede ismi verildi
İfadede ismi verildi
Cezaları düşürüldü
Cezaları düşürüldü
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Flaş Haber
31'i yerel 35 pozitif vaka!
Kapat

İşlemler Elektronik Ortamda Yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bugün itibarıyla Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından verilen “sağlık karnesi” uygulamasına son verildiğini duyurdu.

01 Nisan 2021 Perşembe 17:05
82 Okunma
İşlemler Elektronik Ortamda Yapılacak

Kararın, sosyal sigortalıların sağlık hizmetlerinden yararlanması için gerekli provizyon işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirileceği için alındığı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, koronavirüs vakalarının yayılmasının engellenmesi ve halkın sağlığını korumak amacıyla, sigortalılar ile onların geçindirmekle yükümlülerinin kamu sağlık kurumlarından sağlık hizmeti alabilmeleri için gerekli olan provizyon işlemleri elektronik ortamda yapılacak.

Bu nedenle bugünden itibaren Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından verilen sağlık karnesi uygulamasına son verildi.

Bugünden itibaren Sosyal Sigortalar Dairesi’nden gelir ve aylık alan sigortalılar dahil tüm sigortalılar ve onların geçindirmekle yükümlü olduğu kişilerin sağlık karnesi hakkı olup olmadığı Daire ile Sağlık Bakanlığı arasındaki elektronik veri paylaşımına olanak sağlayan yazılım sistemi üzerinden sorgulanacak ve onaylar bu sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

Kamu sağlık kurumlarına yapılacak başvurularda, vatandaş olanlar kimlik kartlarını, vatandaş olmayanlar ise pasaportlarını ibraz etmek suretiyle sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Bakanlık açıklamasında, “geçindirmekle yükümlü statüsündeki eş ve çocuklarını Sosyal Sigortalar Dairesi’ne bildirmemiş sigortalıların bilgi güncellemelerini yaptırmalarının, elektronik sorgulamalar esnasında mağduriyet yaşamamaları için büyük önem arz ettiği” vurgulandı.

Açıklamada, “1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, sağlık karnesi için Sosyal Sigortalar Dairesi’ne başvuru yapılmasına gerek duyulmadığı tüm sigortalılarımıza önemle duyurulur” denildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC MERKEZ BANKASI TL MEVDUATLARIN FAİZ ORANLARINI YÜKSELTTİ
KKTC MERKEZ BANKASI TL MEVDUATLARIN FAİZ ORANLARINI YÜKSELTTİ
“Tarihi geçmiş ilaçlar tehlikeli atık statüsünde”
“Tarihi geçmiş ilaçlar tehlikeli atık statüsünde”
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim