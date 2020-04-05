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“İşletmelerin yüzde 90’ının kapalı olduğu ve harcanan gelirin büyük kısmının marketlere harcandığı bu süreçte işten durdurma, maaştan kesinti ne kabul edilebilir ne de vicdana sığar”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası ile Marketler Birliği, hükümete iş alanlarıyla ilgili gerekli bazı düzenlemeleri yapması için çağrıda bulundu ve denetim hakları olan, kapsamlarında bulunan marketlerle ilgili tüm sorun ve şikayetlerin Oda’ya bildirilmesini istedi.

05 Nisan 2020 Pazar 15:58
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“İşletmelerin yüzde 90’ının kapalı olduğu ve harcanan gelirin büyük kısmının marketlere harcandığı bu süreçte işten durdurma, maaştan kesinti ne kabul edilebilir ne de vicdana sığar”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası ile Marketler Birliği, hükümete iş alanlarıyla ilgili gerekli bazı düzenlemeleri yapması için çağrıda bulundu ve denetim hakları olan, kapsamlarında bulunan  marketlerle ilgili tüm sorun ve şikayetlerin Oda’ya bildirilmesini istedi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası ile Marketler Birliği açıklama yayınlayarak, bir-iki büyük ölçekli markette çalışanların işten durdurulduğu, maaşlarından kesinti yapıldığına dair basında haberler yer aldığını hatırlattı ve bu haberlerin doğru olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

Market çalışanlarının kamusal ve ağır bir sorumluluk üstlendikleri ifade edilen açıklamada, “İşletmelerin yüzde 90’ının kapalı olduğu ve harcanan gelirin büyük kısmının marketlere harcandığı bu süreçte işten durdurma, maaştan kesinti ne kabul edilebilir ne de vicdana sığar” denildi.

Üye bakkal ve marketlerinin olduğu her yerde, köyde, mahalle, semt, kasabada, ekonomik dayanışma yaşandığı kaydedilen açıklamada, parası çıkışmayanın ihtiyaçlarının karşılandığı, veresiye defterine kayda geçirilerek poşet ve torbaların  eve boş gitmediği belirtildi.

Esnaf ve Zanaatkârlar Odası ile Marketler Birliği açıklamasında, “Diğer işyerleri kapalı iken ölçeğimiz dışında olan büyük market ve süpermarketlerde üstelik de reklam çıkarak ayakkabı, hırdavat, oyuncak, elbise, kozmetik ve pasta ürünleri satışı yaparak haksızlık yapanlar vardır. Temsil ettiğimiz küçük işletmeler ise, sadece temel ihtiyaçların karşılanması için çalışanlarla birlikte rafta, kasada aynı kaderi paylaşarak toplumun bir parçası oldu. Muhtaç, öğrenci, işçilere yaptığımız gıda yardımlarının reklamını ise varsın biz yapmayalım” denildi.

Son Güncelleme: 05.04.2020 16:01
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsMarketler BirliğiKıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkârlar Odası
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