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İstanbul seçim sonuçları netleşti!

23 Haziran 2019 Pazar 20:49
İstanbul seçim sonuçları netleşti!

İstanbul'da 10,5 milyonu aşkın seçmen sandığa gitti. Seçimde Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu yarışıyor. Resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Ekrem İmamoğlu.

İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde 39 ilçede 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı.

Açılan sandık sayısı yüzde 99,37. Ekrem İmamoğlu yüzde 54,03, Binali Yıldırım yüzde 45,09 oy aldı.

Seçimde katılım oranı yüzde 83,90 olarak gerçekleşti.

Seçimde AK Parti'li Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, CHP'li Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel yarıştı.

Yenileme seçimlerinde yer alan bağımsız adaylar ise şöyleydi:

"Dursun Ali Bacıoğlu, Vedat Öztürk, Ahmet Çördük, Muhammet Ali Canca, Mehmet Yıldız, Güldes Önkoyun, Hasan Atasoy Torun, Mehmet Ali Aydoğmuş, Lütfü Yılmaz, Seçkin İlker, Özkan Mustafa Küçükkural, Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu, Burhan Erol, Doğan Duman, Ali Rıza Kansız, Abdul Celil Gülalp, Burak Kadıoğlu."

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Doğru Söz 2019-06-23 20:52:53

Tebrikler İstanbul. Tebrikler Sn. İmamoğlu. Yaşasın DEMOKRASİ.

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Gibri 2019-06-23 21:02:00

Insanlık kazandı . Örümcek kafaĺılar kaybetmeye mahkümdur.

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Ali 2019-06-23 21:07:46

Katar tek yön uçak bileti .anlayana .

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DonKişot 2019-06-23 21:14:11

Aklıma muhtar ve köylünün hikayesi geldi. Sabah giderken traktör muhtarındı, dönerken de muhtarın, "e be muhtar madem öyledir biz bu boku neden yedik?"

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