İŞTE GÜVENDE KAL UYGULAMASININ DETAYLARI

GÜNDEM KIBRIS - ÖZEL HABER

“GÜVENDE KAL KENDİ YAZILIM MÜHENDİSLERİMİZ İLE HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ BİR PROJE”

Evde karantina uygulamasında ve elektronik bileklik ile kapalı devre otel turizminde kullanılmaya başlanan sistemin ve Güvende Kal uygulamasının detaylarını aktaran Kuzey Kıbrıs Turkcell genel Müdürü Murat Küçüközdemir, “Bu proje bizlerin uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve kendi yazılım mühendislerimiz ile yaptığımız yazılım ve bileşenlerden oluşan uçtan uca bir proje olma özelliğine sahip. Güvende kal uygulaması evde karantina kontrol takip sistemine teknolojiyi de dahil ederek hayata geçirilen projedir” diyerek, bu proje birçok bileşenden oluğunu aktardı. Küçüközdemir, “Hayata geçmiş olan güvende kal projesi çağrı merkezinin aktif olacağı bir sistemdir ve kişilerin bilgi almak için ulaşabileceği çağrı merkezi olacaktır” şeklinde konuştu.

“ARAÇLAR BARKOD SİSTEMİ İLE TAKİP EDİLECEK”

Elektronik bileklik hakkında da bilgi veren Küçüközdemir, “Kişiler adaya gelmeden önce Güvende Kal uygulamasını indiriyor daha sonra kişinin ülkeye giriş anında telefondaki uygulama ile birlikte bileklik takılıyor ve eşleşme sağlanıyor. Kişiler ev karantinası veya kapalı otel turizmi ile ulaşacakları yere kadar sistemden takip ediliyor. Yolcuları taşıyacak olan ilgili araçlara Güvende Kal barkodları koyacağız ve araca binildikten sonra da kişiler gidecekleri yere kadar sistemden takip edilebilecek. Herhangi ihlal durumu tespit edildiğinde ekibimiz, denetim ekibini veya polisi yönlendirecek. Karantina bitim sürecinde de bileklikler bize iade edilecek.

“OTELLERDE COĞRAFİ YERLEŞİME GÖRE İLERLENECEK”

Otel Turizmi ile ev karantinasında kişilerin bulundukları alanların farklı olduğu göz önünde bulundurularak, kişiye özel bir çalışma yapıldığını da aktaran Küçüközdemir, “Ev karantinasında 60 metreye kadar sınırlandırıyoruz. Kapalı devre Turizmde ise projeye dahil olacak otellerin coğrafi yerleşimlerine göre ilerleyeceğiz” dedi.

“İNTERNET KESİNTİSİ İÇİN ÖNLEM ALINACAK”

Ev karantinasına giren veya kapalı Devre Turizm ile ülkemize gelen turistlerin telefonlarında bir internet kesintisi olması durumunda ise gerekli önlemleri alacaklarını aktaran Küçüközdemir, “GSM operatörü olarak adadaki otellerde de GSM alt yapımızı kapalı alanlarda da çekecek şekilde çalışmalar gerçekleştireceğiz ve gerekli önlemleri alacağız” şeklinde konuştu.

Ücretlendirme hakkında da bilgi veren Küçüközdemir, “Tercihimiz kişilerin adaya gelmeden önce uygulamayı indirmiş olmaları ve ücreti ödemeleridir. Bu sayede havalimanlarında hızlı bir akışa avantaj sağlayacaktır” dedi.

“MAYIS SONUNDA KAPSAMLI EV KARANTİNASI”

Daha kapsamlı ev karantinasına ne zaman geçilecek sorusuna karşılık ise Murat Küçüközdemir şöyle yanıt verdi: “10 Mayıs’tan itibaren bileklik her hafta yeni bileklik kullanımını sisteme dahil edeceğiz ve 3-4 bin civarında bilekliği kullanıma hazır bir şekilde aktif edeceğiz. Bileklikler yeniden kullanılabilir olduğu için misafirlerin karantinası bittikten sonra geri toplandıktan sonra dezenfekte edilecek yeniden kullanılabilecek. 10 Mayıs’tan itibaren günlük 300-400 kişiye bileklik takabilecek duruma gelmeyi planlıyoruz. Mayıs ayı sonuna doğru ise günlük bin kişiye elektronik bileklik takabilme kapasitesinde olmayı planlıyoruz.”

“TELE SAĞLIK UYGULAMASINDAN 70 BİN KİŞİ YARARLANIYOR”

Pandemi sürecinde hayata geçen diğer çalışmalar hakkında da bilgi veren Küçüközdemir, “Çalışanlarımızın dışarıdan ve evden çalışabilmesi için gerekli yatırımlarımızı yaptık. Bu sayede çağrı merkezimiz evden çalışabiliyor” diyerek, diğer sektörleri rahatlatabilmek içinde çözümler bulduklarını söyledi ve “Tele Sağlık (BİP) uygulaması ile adada 70 bin kişinin şu anda aktif olarak kullandığı bir uygulamayı hayata geçirdik. BİP sayesinde bilgisayar ve telefon üzerinden ücretsiz iletişim sağlanabiliyor. Lefkoşa ve Gazimağusa Devlet Hastanelerinde 7 poliklinikte bu hizmeti sağlıyoruz ve hastalar hastaneye gitmeden doktorları ile görüşebiliyor” açıklamasını yaptı ve bu uygulamanın tamamen bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu kaydetti.

“KURAL İHLALİ YAŞANMADI”

Bileklik uygulamasının hayata geçmesinin ardından bir kural ihlali olup olmadığı hakkında da açıklama yapan Küçüközdemir, genel olarak başlanılan süreçten bu yana kural ihlali yaşamadıklarını aktararak, “Hafta başından itibaren bir kural ihlali sinyali geldi ancak kişinin bulunduğu yeri terk etmesinden kaynaklı değildi. Bulunduğu ortamdan ve telefonun datayı göndermemesi yüzünden böyle bir olayla karşı karşıya kaldık. Ekibimiz gerekli çalışmayı yaptı ve önlemimizi aldık” şeklinde konuştu.