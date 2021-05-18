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“İşte insanları getirdiğiniz son durum”

Sosyal medyada bir vatandaşın çöpten yiyecek topladığı fotoğraf yürekleri burktu.

18 Mayıs 2021 Salı 09:02
470 Okunma
“İşte insanları getirdiğiniz son durum”

GÜNDEM KIBRIS

Sosyal medyada bir vatandaşın çöpten yiyecek topladığı fotoğraf yürekleri burktu.
Çöpten bir şeyler toplayan vatandaşı teşhir etmeden görüntüleyen Erhan Çeliker isimli vatandaş durumu şu şekilde açıkladı:


BAŞTAKİ TÜM YETKİLİ ARKADAŞLAR  
İŞTE İNSANLARI GETİRDİĞİNİZ SON DURUM 
ASLINDA DAHA NET RESİMLER VAR AMA BUNU ARKADAŞIMIZ TANINMASIN DİYE AYARLADIM . 
RESİMDE SAAT 05.40 GÖSTERİR ÇÜNKÜ O SAAT AYARLAYIP TEKRAR RESMÎ SCREEN SHOT YAPTIM.
KOŞMAYA ÇIKTIĞIM 05.00 DE ARKADAŞIMIZ ELİNDE POŞET ÇÖPLERİ KARIŞTIRIYOR, YUKARI MAHHALEDE YANINA GİDİP NE YAPTIĞINI SORDUM, UTANARAK ÇALIŞIYORUM DEDİ, İYİ BİRŞEYLER BULURSAM TOPLARIM . 
YARDIM EDECEĞİM BİRŞEY VAR MI DİYE SORDUM. 
ALLAH RAZI OLSUN SİZDEN DEDİ İDARE EDERİM DEDİ VE UYGUN ADIMLARLA UZAKLAŞTI. 
ALLAH YARDIMCISI OLSUN KİMBİLİR NE DERDİ VAR ÇOLUK ÇOCUĞUNUN RIZKI İÇİN SABAHIN KÖRÜNDE ÇÖPLERİN İÇİNDEN TOPLADIKLARI İLE GEÇİMİNİ SAĞLIYOR, SATIYORUM DEDİ DE NAYLON POŞETE SATILACAK NE SIĞAR Kİ????
RESMÎ ÖZELLİKLE AYARLADIM Kİ YÜZÜ TAM DİREĞİN ARKASINDA KALDI Kİ TANINMASIN.
İŞTE ÜLKEDE İNSANLARI GETİRDİĞİNİZ SON DURUMLAR DAHA GÖRMEDİĞİMİZ NELER VAR??
ALLAH BÜYÜK BUGÜN ONLAR YARIN SİZLER BİZLER ELBET YUKARDAKİ BİR FATURA ÇIKARIR HER KULUNA

Son Güncelleme: 18.05.2021 09:11
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